Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:30

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 59,01€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 13.00 y las 16.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 20.00 y las 21.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 283,24€/MWh. La media del día se sitúa en 136,93€/MWh (sufre una subida del 0,07% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 10 de septiembre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  3. 3 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  4. 4 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  5. 5 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
  6. 6 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  7. 7 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  9. 9 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  10. 10 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el jueves y paga menos por la luz