Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el domingo y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 9.00 y las 10.00 horas, el precio de la electricidad es de 36,8€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 9.00 y las 12.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 163,24€/MWh. La media del día se sitúa en 107,52€/MWh (sufre una bajada del 1,66% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 23 de agosto de 2025 a las 19.18, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
  4. 4 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  5. 5 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  6. 6 San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
  7. 7 La falta de traslados en los conservatorios rompe familias
  8. 8 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  9. 9 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  10. 10 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el domingo y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el domingo y paga menos por la luz