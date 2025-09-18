La nueva figura coleccionable viral llega a España el 25 de septiembre Wakuku, el fenómeno coleccionista que arrasó en China, aterriza en España en Madrid y Barcelona con unidades limitadas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:28

Tras convertirse en un auténtico fenómeno en China, donde se agotó en tan solo dos horas durante su presentación en la tienda insignia MINISO Land de Beijing, Wakuku, el nuevo Art Toy de MINISO, llega a España este 25 de septiembre. El esperado lanzamiento estará disponible en exclusiva en la flagship de Gran Vía en Madrid y en el Centro Comercial La Maquinista en Barcelona, con unidades limitadas que prometen generar expectación entre los fans del coleccionismo y la cultura kawaii.

El éxito de Wakuku no es casualidad: su estética adorable y traviesa, unida al formato Blind Box o caja sorpresa, lo ha convertido en un objeto perfecto para compartir en redes sociales. En plataformas chinas como Xiaohongshu, Douyin o Weibo ha protagonizado hashtags con cientos de millones de visualizaciones y apariciones en trending topics. Ahora, todo apunta a que replicará el mismo fenómeno en Instagram y TikTok, donde los españoles encuentran su principal inspiración de tendencias.

Según un estudio de MINISO, el 55% de los españoles disfruta coleccionando productos y un 62% se identifica con algún fenómeno fan, cifras que reflejan el auge del coleccionismo en nuestro país. Wakuku llega en un momento perfecto para conquistar este mercado, especialmente tras el declive de la moda Labubu y la búsqueda de un nuevo referente en el universo Art Toys.

«El lanzamiento de Wakuku es algo muy esperado por los trendsetters españoles. Su estética y el efecto sorpresa del unboxing ya son contenido viral en redes, por lo que estamos seguros de que tendrá una gran acogida en España», afirma Ana Rivera, General Manager de MINISO España.

El legado de Labubu y el boom del coleccionismo

El aterrizaje de Wakuku se produce en un contexto de auge de los Art Toys y figuras sorpresa. Durante los últimos años, personajes como Labubu o los populares Sonny Angel marcaron tendencia y agotaron ediciones en todo el mundo, convirtiéndose en verdaderos objetos de culto para coleccionistas. Aunque el fenómeno Labubu empieza a mostrar signos de desgaste, su estela ha abierto camino a nuevas generaciones de personajes como Wakuku, que llegan con fuerza para conquistar a los amantes de lo coleccionable.