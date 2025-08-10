Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una muestra de las muñecas chinas que arrasan. Adobe Stock

Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Fenómeno viral ·

'Influencers', 'tiktokers' y famosos convierten una pequeña muñeca china en un objeto de culto que alimenta la reventa y las falsificaciones

Izaskun Errazti

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:13

La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar». La reflexión que Forest Gump compartía con una mujer ... mientras ambos esperaban al autobús vale para los Labubus, los famosos muñecos llavero creados por la empresa china Pop Mart que se han convertido en todo un fenómeno friki y encierran parte de su atractivo en una caja sorpresa. Con apenas quince centímetros de altura y una estética de anime, son una suerte de duendecillos peludos, con nueve dientes puntiagudos, sonrisa traviesa y orejas tiesas que hacen las delicias de los coleccionistas. Todos hembras y de buen corazón, pertenecen a una tribu llamada The Monsters y constituyen los últimos de una larga estirpe de icónicos personajes coleccionables originarios de Asia, como Hello Kitty, Sonny Angel y Gudetama.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  7. 7 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  8. 8 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Labubu, la última &#039;epidemia&#039; que vino de China