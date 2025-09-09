Los negocios canarios necesitarán 10.200 empleados si se reduce la jornada laboral La adaptación del horario laboral equivaldría a un descenso del 4,5% en las horas trabajadas y un incremento de 727 millones anuales

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 18:14 Comenta Compartir

El sector turístico de Canarias vive estos días con incertidumbre ante la posible aprobación este miércoles de la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados, la cuál consideran que causará la «desaparición» de muchos pequeños y comercios, al tener menos recursos financieros y humanos para implementar este tipo de cambios abruptos.

En su informe de coyuntura turística relativo al segundo trimestre, La asociación para el estudio y la excelencia del sector turístico canario (Excelcan), que reúne a firmas como Lopesan, THE Hoteles, Binter o Loro Parque refleja que la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 semanales representa un cambio normativo que impacta en sectores intensivos de mano de obra como el turístico y que su aplicación de forma «no consensuada» y sin posibilidad de absorción de costes o redistribución flexible hará más daño a la pequeña y mediana empresa que a las grandes.

Excelcan determina que las empresas del archipiélago necesitarían contratar 10.265 nuevos empleados de aprobarse finalmente la medida.

El vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco, subrayó que «no hay mano de obra» para cubrir todos esos puestos de trabajo ni cree que haya trabajadores dispuestos a realizar esas sustituciones.

Asimismo, se posicionó a favor de la reducción de la jornada laboral pero a través de negociaciones entre los trabajadores y las empresas y «no por decreto», así como «relaciones laborales más flexibles y pactadas».

Francisco recalca que la dificultad para encontrar mano de obra cualificada no es la única traba para cubrir esos puestos de trabajo, a los que se les suman los problemas de movilidad y la ausencia de vivienda para los trabajadores, un problema que duda se pueda resolver en menos de tres o cuatro años, al estarse construyendo muy por debajo de la demanda existente. También habló de la posibilidad de ofrecer puestos de trabajo unidos al alquiler, una modalidad que todavía no es viable.

Temas

Trabajo