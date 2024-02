Los negacionistas del cambio climático empañan la tractorada, «hay gente que no tenía que estar aquí»

Una buena parte de los asistentes a la tractorada del sector agrario no recibió positivamente los acuerdos alcanzados entre las organizaciones agrícolas y los distintos representantes políticos. El presidente de la COAG, Rafael Hernández fue despedido entre pitos, abucheos y gritos de «fuera, fuera» tras enumerar las ayudas a las que ha accedido el Gobierno.

Cuando Hernández se dirigía de vuelta a su tractor para encabezar el regreso de la caravana al campo, fue increpado por decenas de personas que le propinaron sendas descalificaciones como «sinvergüenza» o «caradura» al mismo tiempo que le acusaban de «vivir del cuento, «tener el sueldo fijo», y no ponerse «de sol a sol» a trabajar. Personas ajenas al sector instaron a los tractoristas a no subirse a sus vehículos provocando el bloqueo de la vía durante una hora más de lo establecido.

Muchos de los agricultores criticaron la falta de acuerdos en relación a la crisis hídrica pidiendo la dimisión de Hernández expresando que es su «hora de dar un paso atrás, marcharse y dejar a los demás».

Agenda 2030

Durante toda la jornada, se pudieron apreciar multitud de pancartas y gritos en contra de la Agenda 2030 y la existencia del cambio climático con cánticos como Agenda 2030, basura 2030» o en «la subvención no está la solución».

El propio Hernández, al hacer la valoración de la tractorada expresó en tono de disgusto que «hay gente que no tenía que estar aquí porque no tienen que ver con el sector agrario y están en otro tipo de reivindicaciones ajenas» a las de los convocantes de esta movilización. «Se lo hemos transmitido a las autoridades. Si ellos se quieren sumar perfecto, pero lo que han hecho es intentar usurpar esta protesta. Aquí hay mensajes que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos planteando. A su vez, aseguró que «no ofende quien quiere sino quien puede, recalcando que estos «espabilados y aprovechados» no han manchado el resultado de esta jornada histórica para el campo canario.