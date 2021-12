La Navidad comienza con un nuevo récord del precio de la luz

Factura de la luz. / R. C.

El día del sorteo de la Lotería del 22 de diciembre supone el inicio de la Navidad, una etapa que viene marcada por nuevos récord en el precio de la electricidad. Para este miércoles, el coste de generación superará los 360 euros/MWh, una referencia hasta ahora nunca vista, a pesar de los continuos máximos que ha ido registrando el mercado (OMIE) durante las dos últimas semanas.

De hecho, con el dato de mañana se trata de la décima subida de la electricidad casi consecutiva, desde que el pasado 11 de diciembre comenzara una escalada que apenas ha tenido descanso. Entonces, el precio se situaba cerca de los 240 euros/MWh. Es decir, ha experimentado un incremento del 50% en apenas quince días.

Lo peor para el bolsillo de los ciudadanos es que, también por primera vez, habrá tramos del día en el que el coste de generación se aproxime lentamente a la referencia psicológica de los 400 euros/MWh. En concreto, a las 20.00 horas, se pagarán más de 380 euros/MWh; y a las 09.00 horas, precisamente cuando los niños de San Ildefonso comiencen a cantar los números del sorteo de Navidad, habrá otro máximo de luz, en los 378 euros/MWh. El resto de la jornada tampoco dará mucha tregua: el precio mínimo apenas bajará de los 335 euros/MWh; eso sí, de madrugada.

La luz no ha dado ningún tipo de tregua este mes de diciembre, que va camino de convertirse en el más caro de la historia. El encarecimiento en los últimos días en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año. De hecho, el gas cotiza este martes en el entorno de los 146 euros/MWh, una subida exponencial frente a los apenas 100 euros/MWh en los que se encontraba a principios de mes.

Estos alzas están también muy vinculados al 'mix' de producción energética de estos días en España. Las centrales de ciclo combinado (las que utilizan gas, con precios por las nubes) representan una tercera parte de toda la demanda, cuando habitualmente aportaban entre un 10% y un 15% del total. Tienen que cubrir el hueco que no aportan las renovables (con apenas un tercio del total), mientras que su media anual era del 51%. Hasta que el viento no vuelva a aparecer, parece poco probable que los precios den un respiro. Y eso puede ocurrire, previsiblemente y si las proyecciones meteorológicas no fallan, a partir de este fin de semana.

Cuatro meses más de impuestos rebajados

Para amortiguar esta situación, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto en el que aprueba la prórroga de la rebaja de los impuestos vinculados a la factura de la luz a partir del 1 de enero. Seguirá en vigor esta medida, que vencía el próximo 31 de diciembre, durante cuatro meses más, hasta finales de abril. Así, el IVA seguirá en el 10%, frente al 23% que tenía hasta junio; el Impuesto Eléctrico en el 0,5%. En el caso del impuesto de generación que pagan las compañías eléctricas, del 7%, queda suspendido temporalmente hasta finales de marzo. Además, los beneficiarios del bono social seguirán disfrutando del descuento de entre el 60% y el 70% en sus recibos durante cuatro meses más.

La idea inicial del Ejecutivo pasaba por prorrogar esta medidas solo durante el primer trimestre del próximo año. Los futuros energéticos anticipaban que sería en ese primer arranque del año los precios eléctricos seguirían elevados. Pero que con el fin del invierno, se moderarían. Sin embargo, ahora, las perspectivas «no son nada halagüeñas», como ha admitido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Por eso, el IVA reducido y el Impuesto eléctrico al mínimo, seguirán como hasta ahora durante cuatro meses más.

Esos futuros energéticos se han disparado de forma considerable en los últimos días. Para el mes de enero, apuntan que el precio medio de generación se situará en los 345 euros/MWh; y para el primer cuatrimestre en su conjunto, también en torno a ese nivel. Y es que la cotización del gas ya apunta en enero hacia los 170 euros/MWh.

El Gobierno también ha autorizado que los grandes consumidores de gas (los industriales) puedan cambiar la tarifa que tienen contratada con su comercializadora eléctrica, e incluso suspender esos contratos, sin coste alguno, hasta el 31 de marzo de 2022. Lo hacen a petición del sector, que ve cómo grandes compañías se han visto obligadas a paralizar la producción ante el elevado repunte de los costes energéticos de las últimas semanas.

Diciembre comenzó siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superaban ampliamente la cota de los 200 euros/MWh y, desde el 16 de diciembre, los 300 euros/MWh.

El encarecimiento de la luz se ha desbocado y el precio medio mensual ronda ya los en 250 euros, unos 50 euros más que el pasado octubre, el mes con el promedio más caro hasta la fecha.

Según un análisis de Facua-Consumidores en Acción, de mantenerse las mismas tarifas el resto del mes, la última factura del año alcanzaría los 134,45 euros para el usuario medio, un 94,1% por encima de los 69,28 euros de diciembre de 2020.

El recibo del usuario medio en lo que va de año ha aumentado un 15,1% con respecto a 2018. Así, frente a los 77,18 euros de hace tres años, la factura media mensual alcanza ya los 90,87 euros. No obstante, el Gobierno sigue confiando en que este año los hogares acaben pagando lo mismo que en 2018.