ForoCANARIAS7 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas', en directo
Imagen de Narvay Quintero en el Foro de Canarias 7. C7

Narvay Quintero: «El papel de la mujer en el campo ha sido imprescindible pero, muchas veces, invisible»

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha destacado en el foro CANARIAS7 que «las mujeres han sostenido las vidas rurales de los pueblos»

Óliver Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:25

Comenta

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Alejandro Narvay Quintero, ha felicitado «a todas las mujeres del campo» durante su intervención en el ForoCANARIAS7 sobre 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas'.

Para Narvay Quintero, la labor de las mujeres en el campo no puede reducirse solamente a un día, dado que «las mujeres han sostenido las vidas rurales de los pueblos».

Ver 20 fotos

«El papel de la mujer ha sido imprescindible pero, muchas veces, invisible», ha destacado el consejero. Quintero cree que «desde las instituciones públicas tenemos que hacer políticas para eliminar brechas entre hombres y mujeres». Considera que el papel del gobierno es fundamental en este sentido y que «en nuestras leyes tenemos que aplicar transversalidad de género en todas las políticas».

La Agenda 2030 ha sido uno de los temas en los que ha hecho hincapié. Para el consejero, «la igualdad de género es uno de los objetivos prioritarios» de este plan. Considera que las medidas de su gobierno van destinadas a «impulsar el liderazgo de la mujer» y se ha mostrado tranquilo con el «futuro del campo canario» al afirmar que «tiene nombre y apellidos».

