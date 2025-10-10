Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un foro realizado en el salón de actos de CANARIAS7.
Imagen de un foro realizado en el salón de actos de CANARIAS7. Juan Carlos Alonso

ForoCANARIAS7 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas', en directo

El encuentro tendrá lugar este próximo viernes 10 de octubre a las 9:30 horas en el salón de actos de CANARIAS7

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:37

CANARIAS7 celebra a partir de las 9.30 horas, en su salón de actos, un nuevo encuentro del ciclo ForoCANARIAS7 bajo el título 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas'. El foro, moderado por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez, se abrirá con la intervención del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Alejandro Narvay Quintero, y contará con la participación de Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).

La jornada culminará con una mesa de debate integrada por Neyira Ravelo, agricultora ecológica de la Finca Brígida, Ana Calderín, directora y gestora de la Jaira de Ana, Lydia Domínguez, emprendedora agroalimentaria de Aires del Apartadero, Sheila Rodríguez, gerente del Vivero La Cosma y joven agricultora, Guacimara Cabrera, CEO de Oasis Wildlife Fuerteventura, directora de DromeMilk Camel Bio Farm y de la Fundación Canaria Chekipa y Nieves Quintero, marinera pescadora.

Este foro se presenta como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que pone en valor el papel esencial de las mujeres en la producción de alimentos y el desarrollo rural, fomentar la colaboración entre profesionales del sector y promover soluciones que impulsen un modelo primario más equitativo, innovador y sostenible.

Organizado CANARIAS7, este foro cuenta con el patrocinio de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Gobierno de Canarias.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de CANARIAS7.es.

