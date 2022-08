MundoCrypto reúne hoy a 7.000 personas pese a las advertencias de la CNMV

Pese a la polémica suscitada en torno al evento y la larga lista de empresas y famosos presentadores que se fueron descolgando tras las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 'Metaverse Day', el macroevento sobre criptomonedas organizado por MundoCrypto reunirá este sábado en Madrid a 7.000 personas.

Ayer el Defensor del Pueblo anunció actuaciones ante la CNMV y ante la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid por la polémica suscitada. Su intención era conocer si Mundocrypto contaba con los permisos necesarios para su celebración después de que el regulador avisara de que los criptoactivos no son un mercado regulado y un instrumento financiero de muy alto riesgo. «El Defensor ha iniciado estas actuaciones tras admitir a trámite una queja de una asociación que plantea su preocupación por este fenómeno, extendido entre menores de edad y adultos muy jóvenes», aseguró en un comunicado.

La Comunidad de Madrid respondió el mismo sábado antes de que comenzara el evento, asegurando que «no podía prohibirlo» porque estarían «apelando a la ilegalidad». Fue el consejero de presidencia, Enrique López, quien aclaró que el Gobierno regional no tiene competencias en el evento 'cripto'. «Ante una actividad que no estando regulada no está prohibida, la Comunidad de Madrid no puede prohibir la celebración de este acto. Si lo hiciera, podría estar haciendo una ilegalidad. Estamos ante un Estado de Derecho y hay que recordarlo», subrayó.

El evento sobre criptomonedas ha estado en el punto de mira esta semana después de que la CNMV recordase que la empresa organizadora, MundoCrypto, «no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros».

Tres de los patrocinadores del encuentro (Bybit, Huobi y Bitget) son considerados como chiringuitos financieros por el supervisor. Y la propia MundoCrypto está en su denominada 'lista gris', lo que ha generado que empresas como Playstation o Coca Cola se bajen del carro del evento, así como rostros famosos como Cristina Pedroche o Jorge Fernández, encargados en un principio de presentar el acto.

El peligro de invertir

Aunque en este momento el organizador ha eliminado el programa del evento de su página web, se sabe que habrá una mesa redonda en la que participarán reconocidos economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo, así como analistas como Pablo Gil que, a través de sus redes sociales, indicó que ellos ya llevan años advirtiendo de los riesgos de estas inversiones. También acudirán varios diputados de El Salvador, el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

Los expertos consultados muestran su inquietud. Alejandro San Nicolás, profesor de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) explica a este diario que el evento tiene el peligro de que gente sin experiencia ni conocimientos financieros quiera entrar en el mundo de las criptomonedas. Además, asegura que «no es la volatilidad de las criptodivisas el peligro real, sino el invertir en algo que no tiene nada detrás».