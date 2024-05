Las mujeres 'mandan' entre los autónomos de Canarias al crecer el doble que ellos

El trabajo autónomo crece este 2024 con fuerza en Canarias, que es junto a Baleares la región española que lidera los alzas. El sector turístico es, sin duda, el que tira del crecimiento de los emprendedores, que en el último año ha sido de un 2,1%, con casi 3.000 nuevos trabajadores. Como muestra un botón: uno de cada dos nuevos emprendedores procede de la hostelería, el comercio y la construcción, que están vinculados directamente a la marcha del turismo.

La evolución del empleo autónomo en las islas es mucho más positiva que a nivel nacional, donde los emprendedores crecen un 0,9% (en 30.714 personas). Este crecimiento ha sido impulsado sobre todo por las mujeres. El empleo autónomo creció entre ellas un 3,1% frente al 1,5% de los hombres.

El presidente de ATA en Canarias, Pedro Andueza, destaca la fortaleza de las autónomas, que llevan una década creciendo al doble que los hombres. En su opinión, la razón estriba en la mejora de las condiciones del colectivo que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar. «Es muy buena noticia la incorporación de la mujer y se tienen que incentivar políticas que ayuden a que entren más en el trabajo autónomo. La mejora de las condiciones sociales del colectivo ayudan, como el reconocimiento del paro del autónomo, y deben continuar», señala.

Para Andueza, el crecimiento de los autónomos en general -hombres y mujeres- no está relacionado directamente con la puesta en marcha de la cuota cero, que se anunció el pasado año en las islas y que se hará efectiva a partir de hoy, cuando se abre el plazo para que los emprendedores soliciten el abono de los 80 euros mensuales de 'tarifa plana' estatal. En su opinión, la cuota cero (que supone que el Gobierno de Canarias cubre los 960 euros de cuota mensual estatal durante el año 2023) «ha servido» sobre todo para aflorar a muchos autónomos que estaban en la economía sumergida de las islas. «Al que tiene una idea de emprender y lo tiene claro no le influye el tener que pagar o no 80 euros. Eso sí, la cuota cero ayuda a que salgan a la luz emprendedores de la economía sumergida«, indica.

El Gobierno de Canarias cuenta con 2,5 millones de euros para costear la cuota cero a unos 3.500 autónomos (que fueron los que se dieron de alta en 2023). Para poder acogerse a ella es necesario haber abonado los 80 euros de la tarifa plana estatal durante los 12 meses de 2023 y no tener deudas con la Seguridad Social. Quienes emprendan en 2024 podrán solicitar la ayuda a año vencido en 2025.

Para pedir la de este año deben hacerlo desde hoy y hasta el 30 de noviembre en la página web del Gobierno de Canarias www.gobiernodecanarias.org/economia/autonomos.

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, indicó ayer que el Gobierno seguirá apoyando al empresario y al autónomo «como verdaderos generadores de empleo y actividad económica».

El Hierro, Fuerteventura y La Palma son las islas donde más aumentan los emprendedores

Como dice el dicho, la fiesta va por barrios y en este caso, por islas y municipios. El aumento de los autónomos en 2023 es dispar en el archipiélago, siendo las islas de El Hierro, Fuerteventura y La Palma las más dinámicas.

Hasta un 6,3% aumentaron los emprendedores en El Hierro el pasado mes de marzo, con 45 personas más. El municipio de El Pinar registró un fuerte alza de casi un 11% y de un 9% en Valverde, con 24 emprendedores más. En total suma 752.

Fuerteventura, por su parte, ganó 356 autónomos en marzo, con un alza del 4,4%. La isla tiene 8.427 emprendedores y es Antigua el municipio más destacado, con un alza del 6%.

En tercer lugar se situó la isla de La Palma, con un incremento del 3% de autónomos, lo que en términos absolutos, supuso 188 más. En la isla hay 6.295 emprendedores. Fuencaliente encabezó el crecimiento, con una subida del 9%. Solo Tijarafe está en negativo, con un descenso del 5,3%, según los datos que manejan la ATA de Canarias. El número de emprendedores en Lanzarote creció un 2,4% (con Arrecife a la cabeza, con un 5,2%); el alza fue de un 2,3% en La Gomera, con Agulo en la primera posición con un aumento del 9% y en un 2,2% se elevaron en Gran Canaria, con Agaete en primera línea. En Tenerife se inscribieron un 2,1% más, en 1.322 personas. Garachico fue el que más creció, con un 9,4%.