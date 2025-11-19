Muere el abogado Andrés Fermoso Labra Formaba parte del equipo jurídico del Grupo Lopesan y fue concejal en San Bartolomé de Tirajana

El mundo de la abogacía, la política y la economía han recibido este jueves la triste noticia del fallecimiento de Andrés Fermoso Labra, integrante del equipo jurídico del Grupo Lopesan y que fue concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la etapa de Francisco Araña del Toro en la Alcaldía.

Persona afable, exquisito en el trato, empeñado siempre en buscar puntos de consenso, Andrés Fermoso nació en Zamora y llegó a Gran Canaria como policía nacional. De ahí pasó a la política en el ámbito municipal y posteriormente se dedicó al mundo jurídico, especializándose en cuestiones vinculadas al urbanismo y el desarrollo turístico. En ese sentido, fue testigo de excepción del desarrollo de Meloneras como enclave turístico de calidad en la isla de Gran Canaria.

La capilla ardiente con sus restos mortales ha quedado instalada en el tanatorio San Miguel, donde este jueves, a las 20.00 horas, se procederá a la incineración de sus restos mortales.

CANARIAS7 deja constancia expresa de su más sentido pésame y traslada las condolencias a familiares y seres queridos por tan dolorosa pérdida.

Descanse en paz.

