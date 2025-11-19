Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrés Fermoso. C7

Muere el abogado Andrés Fermoso Labra

Formaba parte del equipo jurídico del Grupo Lopesan y fue concejal en San Bartolomé de Tirajana

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:57

El mundo de la abogacía, la política y la economía han recibido este jueves la triste noticia del fallecimiento de Andrés Fermoso Labra, integrante del equipo jurídico del Grupo Lopesan y que fue concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la etapa de Francisco Araña del Toro en la Alcaldía.

Persona afable, exquisito en el trato, empeñado siempre en buscar puntos de consenso, Andrés Fermoso nació en Zamora y llegó a Gran Canaria como policía nacional. De ahí pasó a la política en el ámbito municipal y posteriormente se dedicó al mundo jurídico, especializándose en cuestiones vinculadas al urbanismo y el desarrollo turístico. En ese sentido, fue testigo de excepción del desarrollo de Meloneras como enclave turístico de calidad en la isla de Gran Canaria.

La capilla ardiente con sus restos mortales ha quedado instalada en el tanatorio San Miguel, donde este jueves, a las 20.00 horas, se procederá a la incineración de sus restos mortales.

CANARIAS7 deja constancia expresa de su más sentido pésame y traslada las condolencias a familiares y seres queridos por tan dolorosa pérdida.

Descanse en paz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  4. 4 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  5. 5 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  6. 6 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  7. 7 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  8. 8 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  9. 9 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  10. 10 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra

Muere el abogado Andrés Fermoso Labra