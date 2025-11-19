Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

Un caballero

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Tuve la suerte de compartir unas cuantas repartidas en bastantes días con Andrés Fermoso, llamadas y mensajes a cuento de asuntos periodísticos. Y me quedo ... con muchas cosas, pero especialmente con tres: su conocimiento casi enciclopédico del desarrollo urbanístico del sur de Gran Canaria, su predisposición siempre a un acuerdo y su capacidad didáctica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  6. 6 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  7. 7 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  8. 8 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa
  9. 9 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  10. 10 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un caballero