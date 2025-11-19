Un caballero

Tuve la suerte de compartir unas cuantas repartidas en bastantes días con Andrés Fermoso, llamadas y mensajes a cuento de asuntos periodísticos. Y me quedo ... con muchas cosas, pero especialmente con tres: su conocimiento casi enciclopédico del desarrollo urbanístico del sur de Gran Canaria, su predisposición siempre a un acuerdo y su capacidad didáctica.

Si damos por bueno esa maldad según la cual los periodistas sabemos un poco de muchos asuntos, pero de ninguno sabemos demasiado, nada mejor que contar con aliados como Andrés Fermoso, que atesoraba conocimientos y ganas de compartirlos. Más aún tratándose de aspectos tan complicados como las calificaciones urbanísticas, los planes de modernización y las diferentes vías para que un terreno con pinta de erial se convierta en una fuente de negocio para quien acomete la inversión y también para el conjunto de la sociedad.

Cuando se escribe la historia del turismo en Canarias, tendemos a hacer un inventario solo de los empresarios y, como mucho, algún alcalde. Y es de justicia hacerlo así, porque sin emprendedores no hay avance económico posible. Pero junto a ellos hay personajes que son determinantes para que las decisiones sean acertadas y también para que, cuando algo se tuerce, aparezca la luz al final del túnel. Andrés Fermoso fue uno de ellos y también su nombre, como el de otros muchos, debe aparecer en esos anales del desarrollo turístico. Aunque sea con una breve anotación a pie de página, como seguramente le gustaría, porque su afán de protagonismo era igual a cero. O incluso en un obituario, que es el más tardío de los reconocimientos que alguien puede recibir.

Cuando uno lee la nota que difundió este miércoles el Grupo Lopesan, queda claro que Andrés Fermoso fue realmente pieza clave en la consolidación y expansión de la compañía que preside Eustasio López. Y todo ello desde la sencillez y la afabilidad que lo caracterizaron. Cualidades que no estaban reñidas con la firmeza cuando era preciso.

Lopesan, como dice la nota, ha perdido a un consejero corporativo y una figura clave; el desarrollo turístico, a un puntal y yo me quedo con que se ha ido un valioso aliado cuando había una duda y, sobre todo, un caballero.