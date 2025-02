Milei niega que haya 44.000 damnificados por la estafa de la criptomoneda $LIBRA

C. P. S. Martes, 18 de febrero 2025, 09:44 Comenta Compartir

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha intentado desmarcarse este lunes del escándalo de la criptomoneda fraudulenta después de que durante el fin de semana invitara en sus redes sociales a invertir en el token (ficha o moneda digital) '$LIBRA', que en realidad era una moneda meme y carecía del respaldo de la economía real.

«Yo no lo promocioné, solo lo difundí», ha declarado, después de remarcar que quienes «participaron» lo hicieron «voluntariamente». «Si vos vas al casino y pierdes plata, digo, ¿cuál es el reclamo?», ha cuestionado en una entrevista con la cadena de televisión argentina TodoNoticias.

En este sentido, ha agregado que «por querer ayudar a un argentino» se comió «un cachetazo». «Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol, que eso quede claro», ha aseverado el inquilino de la Casa Rosada al abordar este asunto por primera vez desde la polémica publicación que mantuvo fijada cuatro horas antes de que la moneda virtual se desplomara.

Milei alentó a sus seguidores de X e Instagram a invertir en '$LIBRA' con el enlace de un proyecto que en teoría iba a apoyar a las pymes en Argentina. «El tuit está planteado en ese formato, donde explico que estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y no tienen acceso a financiación», ha explicado.

Al ser preguntado sobre si se arrepintió y por eso borró la publicación, ha manifestado que «en medio pasan un montón de cosas», puesto que algunas personas empezaron a decir que le habían hackeado la cuenta. «Lo cual es falso, yo no tengo nada que ocultar, no hice nada malo (...) No me voy a estar escondiendo detrás de esa excusa. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé», ha aseverado.

Sin embargo, ante la oleada de «comentarios negativos» y «ante la duda», decidió borrar el tuit, si bien él «nunca borra» las publicaciones. «En ese contexto, como se estaba generando ruido, ante la duda, dije: 'Me voy, me tengo que correr'», ha precisado respecto de los motivos por los que decidió eliminarlo.

Respecto de quienes se vieron perjudicados por la compra de la criptomoneda, ha asegurado que es «falso» que haya 44.000 damnificados: «Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots (...) En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas», ha sostenido, aseverando que las probabilidades «de que haya argentinos es muy muy remota».

«Los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos», ha dicho. A su vez, ha asegurado que «son personas hiper especializadas en estos elementos» y que, «dadas las dificultades que implicaba participar en este evento, tenías que estar muy interiorizado». «No es tema menor», ha zanjado.

El principal grupo parlamentario opositor argentino, Unión por la Patria (UxP), anunció en la víspera que presentará una solicitud de apertura de juicio político contra el mandatario, al que han achacado la estafa, denunciando su «enorme gravedad» y que se trata de un «escándalo sin precedentes».

Hasta el momento no había habido apenas reacción desde el Gobierno y los partidos que apoyan a Milei, con la excepción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dio la vuelta a la situación para presentar a Milei como víctima, asegurando que el 'Criptogate' es una maniobra para «intentar bajar al presidente».

