Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pronuncia una declaración institucional este lunes en París antes de la ronda de consultas con los partidos políticos previa al anuncio del nuevo Gobierno Reuters

La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La deuda gala se dispara a máximos de 2015 y el euro amaga con perder la cota de los 1,17 dólares

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:29

Comenta

La tensión política en Francia vuelve al foco de los inversores. La renuncia del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de ... haber asumido el cargo y ante la amenaza de una moción de censura exitosa ha vuelto a desatar la incertidumbre en la segunda economía de la Eurozona, lo que está pensando especialmente en la deuda soberana del país y extiende las dudas sobre el resto de activos europeos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  2. 2 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca