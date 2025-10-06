Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sébastien Lecornu.

Macron da 48 horas a Lecornu para negociar la formación de un Gobierno y evitar elecciones

El primer ministro galo dimitió medio día después de anunciar su gabinete ante la falta de apoyos y la amenaza de una moción de censura

Enric Bonet

París

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:55

Nuevo episodio en el polvorín permanente e inextricable en que se ha convertido la política en Francia. El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, presentó este ... lunes por la mañana su dimisión, que fue aceptada por el presidente, Emmanuel Macron. Lo hizo menos de un mes después de haber asumido el cargo el 10 de septiembre. Su renuncia llegó apenas 14 horas después del anuncio de su primer Gobierno. ¿Esta decisión acentuará la profunda crisis política en Francia? ¿O bien se trata de una maniobra poco ortodoxa para que Lecornu salve finalmente el cargo y logre adoptar los presupuestos del 2026? Dependerá de lo que ocurra en las próximas 48 horas.

