Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Luis García analiza el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete
Palacio de la Bolsa de Madrid

Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

El Ibex-35 se anota una subida del 0,86% en la apertura y recupera el nivel de los 16.000 puntos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:07

Comenta

Las cuentas empresariales de Nvidia han plantado cara a los escépticos y han dejan claro que el gigante de los microprocesadores sigue haciendo caja con ... la inteligencia artificial (IA). En una prueba decisiva no solo para el conjunto del sector, sino para todo el mercado, los inversores han respirado ante las dudas que se habían impuesto las sesiones anteriores después de que el mercado empezase a temer que las valoraciones ligadas a las tecnológicas de IA eran desorbitadas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta
  8. 8 Detenido un hombre en Mogán por lanzar a la víctima por una rampa para robarle una cadena
  9. 9 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  10. 10 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano