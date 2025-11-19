El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

El termómetro de la Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a un momento decisivo. Esta noche, con los mercados europeos ya cerrados, Nvidia presentará unos resultados ... que servirán de guía a los inversores para determinar si el miedo a una burbuja en el sector está justificado o, por el contrario, aún queda un largo camino de inversiones y monetización para estos gigantes tecnológicos.

El mercado contiene la respiración ya que, aunque se prevé otro trimestre sólido, las expectativas con la compañía -y, por tanto, con todo el sector- son extremadamente exigentes en un momento en el que las valoraciones empiezan a ponerse en duda, tras las fuertes subidas en Bolsa en los últimos años que han llevado a este gigante de los chips a convertirse en la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización que ahora -tras la corrección de los últimos días- ronda los 4,5 billones de dólares.

Los inversores vigilarán, sobre todo, la capacidad de la compañía para mantener el explosivo crecimiento en los ingresos ligados a la IA. Y también la rentabilidad esperada para futuras inversiones y los acuerdos milmillonarios alcanzados con otras compañías. El último, anunciado ayer mismo, con un acuerdo de Nvidia y Microsoft para invertir hasta 15.000 millones de dólares (unos 12.900 millones de euros) en Anthropic, rival del OpenAI en desarrollo de inteligencia artificial.

«El ciclo de GPU de Nvidia es todo un éxito, con ingresos potenciales de más de 500.000 millones de dólares provenientes de los chips Blackwell y Rubin hasta 2026, cifra muy superior a las previsiones anteriores», explica Lale Akonor, analista de eToro. «El creciente negocio de redes de la compañía (la tecnología que conecta miles de chips de IA para que trabajen en conjunto) podría convertirse en un importante motor de ganancias para 2027. Además, Nvidia está forjando nuevas alianzas en computación cuántica, telecomunicaciones, vehículos autónomos y robótica», añade la experta. .

«En general, a pesar de la reciente caída del precio de las acciones, los fundamentales de Nvidia siguen siendo sólidos, respaldados por el creciente gasto en centros de datos, la demanda de IA y el crecimiento de las redes. Con los chips de próxima generación previstos para 2026, esta sigue siendo una inversión clave a largo plazo en infraestructura de IA», añade la experta.

En su segundo trimestre fiscal de 2025, la compañía presidida por Jensen Huang ganó 26.422 millones de dólares, un 59% más que el año anterior, con ingresos que superaron los 46.700 millones de dólares, con un peso cada vez mayor de su negocio de centro de datos. Para hacerse una idea del boom de la IA, antes de la pandemia -en 2019- las ganancias de Nvidia apenas superaban los 3.000 millones trimestre a trimestre. La clave es si la compañía será capaz de mantener el ritmo o se verá obligada a reducirlo.