Las Bolsas frenan su remontada pendientes del petróleo

La ventas vuelven a las Bolsas europeas tras dos sesiones de fuertes subidas y el Ibex-35 se deja más de un 1% tras vivir su mejor sesión en los últimos siete meses. El selectivo se sitúa en el vagón de cola de los parqués del Viejo Continente tras conocerse que la actividad del sector privado se contrajo en septiembre por primera vez desde enero.

En concreto, el el índice compuesto de gestoras de compra (PMI) bajó hasta los 48,4 puntos, desde los 50,5 puntos de agosto. Es la peor lectura desde principios de año y se sitúa por debajo del límite de 50 que mara la brecha entre expansión y contracción, con una notable reducción de los pedidos.

Pese a ese peor comportamiento, el rojo se impone en todos los mercados a la espera de la cita clave de la jornada: la reunión de la OPEP en la que, previsiblemente, los países que forman parte de la organización decidirán un fuerte recorte en la producción de crudo para mantener los precios en el entorno de los 90 dólares.

De momento, el precio del barril de petróleo de Brent, de referencia en Europa, se mantiene con ligeras subidas sobre los 91 dólares, mientras que el West Texas estadounidense sigue estable en los 86 dólares.

A todo ello se suma el hecho de que muchos inversores, concretamente, los más cortoplacistas, hayan aprovechado el reciente rebote para recoger beneficios mientras que otros, los más prudentes, estén reduciendo su exposición a los mercados de renta variable.

Así lo consideran desde el departamento de análisis de Link Securities que, en su informe diario, advierten de que la reciente recuperación del mercado no será definitiva. O, al menos, no tanto como para permitir a las bolsas occidentales dejar atrás el actual mercado bajista, «ya que el escenario macroeconómico y geopolítico no invita al optimismo».

En este entorno, aconsejan esperar a que avance la nueva temporada de presentación de resultados trimestrales para sacar conclusiones más realistas sobre cómo puede afectar el actual escenario a las expectativas de las cotizadas.