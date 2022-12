El Ibex-35 frena las caídas y aguanta los 8.100 puntos

Las Bolsas europeas intentan recomponerse de las caídas que la pasada semana dejaron en el mercado los principales bancos centrales del mundo que, pese a pisar el freno en el ritmo de subidas de tipos, lanzaron un mensaje agresivo para dejar claro que la inflación es el principal objetivo a batir.

A menos de dos semanas para cerrar el ejercicio, los expertos consideran que a los inversores solo les queda digerir estos mensajes y esperar «una estabilización como mejor desenlace posible».

En este entorno, el Ibex-35 recuperó un 0,3% hasta los 8.169,8 puntos. Así, las mayores subidas se las anotaron Repsol (+1,64%), Naturgy (+1,55%), Telefónica (+1,36%), Acciona Energía (+1,25%) y Solaria (+1,15%). Por el lado contrario, cerraron en negativo Enagás (-3,65%), cuyas acciones han descontado el dividendo que pagará el 21 de diciembre, seguida de Grifols (-2,16%), Rovi (-1,83%), Colonial (-0,67%) y Logista (-0,59%) que se ha estrenado hoy en el Ibex 35 en sustitución de PharmaMar.

Otro de los grandes protagonistas del mercado fue Unicaja Banco, después de que el Comité Asesor Técnico del Ibex-35 confirmase que la entidad será el valor que sustituya a Siemens Gamesa Renewable Energy en el principal índice del mercado español a partir del 27 de diciembre, tras la opa a la compañía energética.

La entidad, que también entrará en el Ibex-35 Bancos, debutó en Bolsa en junio de 2017 a 1,10 euros por acción. El precio de sus títulos ronda ahora los 0,94 euros y, tras subir casi un 12% este año, su capitalización asciende a 2.500 millones de euros. Con su incorporación, el Ibex-35 volverá a contar con seis bancos cotizados (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja).

La entrada de Unicaja en el selectivo madrileño provoca que salga, a su vez, del Ibex Medium Cap, donde el valor será sustituido por Talgo.

Atentos a los bancos centrales

Más allá de valores concretos, los expertos coinciden en que los bancos centrales seguirán muy presentes en las últimas sesiones del año. «Hay dos cosas importantes que los bancos centrales -y particularmente el BCE- no nos dicen», indican los analistas de Bankinter. La primera, según indican los expertos, que no se pueden aplicar las subidas de tipos necesarias para reconducir la inflación al 2% en el corto plazo, porque eso llevaría a una recesión seria, vía deterioro del empleo «y no están dispuestos a asumir ese coste».

En segundo lugar, en Bankinter recuerdan que no pueden permitir que, mientras ellos aplican políticas monetarias restrictivas, las bolsas suban y los bonos compriman sus rentabilidades. «Por eso, su agresiva dialéctica va tan dirigida a combatir la inflación como a frenar bolsas y bonos. Tratan de influir todo lo posible con sus mensajes para frenar a un mercado que, si se recuperase con agilidad, les pondría en evidencia y diluiría los efectos sus políticas monetarias más duras», explican.

Mientras, en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent también recupera posiciones por encima de los 80 dólares, mientras que el West Texas estadounidense se acerca a los 76 dólares.