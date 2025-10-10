Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este viernes

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 10 de octubre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,974€ por litro en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ubicada en Avenida Los Majuelos, 26.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,119 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,988 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,989 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,008 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,096 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,099 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna)

