Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este sábado

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 4 de octubre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,974€ por litro en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ubicada en Avenida Los Majuelos, 26.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Repsol ofrece este combustible a 1,101€ por litro en Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,108 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,101 € Repsol (Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava)

  2. 2

    1,128 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  3. 3

    1,129 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  4. 4

    1,149 € Shell Arona (Autopista Tf-1 Km 65,5, Arona)

  5. 5

    1,159 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

