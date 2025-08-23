Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este sábado
Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 23 de agosto 2025, 07:14
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 23 de agosto de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
Gasolina 98
-
1
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
3
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
1,106 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
5
1,109 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
-
1
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
Gasoil Premium
-
1
1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
2
1,109 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
1,125 € Cepsa (Avenida Angel Romero, 17, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
1,125 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,125 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)
