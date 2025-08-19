Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este martes
Santa Cruz de Tenerife
Martes, 19 de agosto 2025, 07:14
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Calle Filipinas, 9, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,947€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, martes, 19 de agosto de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Mencey Adjona, S/n.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en San Miguel de Abona, Calle Mencey Adjona, S/n donde está disponible a 0,947€ por litro.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
1
0,959 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)
2
0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
3
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
4
0,979 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
5
0,979 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
Gasolina 98
1
1,075 € Cepsa (Calle Filipinas, 9, Santa Cruz de Tenerife)
2
1,099 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
3
1,099 € Shell La Laguna (Avenida Calvo Sotelo, S/n, San Cristóbal de La Laguna)
4
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
5
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
Gasoil
1
0,947 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)
2
0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
3
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
4
0,979 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
5
0,989 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)
Gasoil Premium
1
0,947 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
2
0,979 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
3
1,083 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)
4
1,089 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)
5
1,094 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
