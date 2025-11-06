Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este jueves

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 6 de noviembre de 2025, está en el municipio de Los Realejos, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Shell Los Realejos, ubicada en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Shell Los Realejos en Los Realejos, Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100 donde está disponible a 0,959€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Shell Los Realejos, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, en el municipio de Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,979 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,999 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98 1 1,089 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 5 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil 1 0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 5 0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium 1 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 2 0,995 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,079 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos) 5 1,099 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)