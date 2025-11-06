Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este jueves

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 6 de noviembre de 2025, está en el municipio de Los Realejos, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Shell Los Realejos, ubicada en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Shell Los Realejos en Los Realejos, Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100 donde está disponible a 0,959€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Shell Los Realejos, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, en el municipio de Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,979 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,999 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,089 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  2. 2

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,959 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    0,999 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    0,995 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,079 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

  5. 5

    1,099 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  7. 7 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  8. 8 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  9. 9 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  10. 10 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este jueves

Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este jueves