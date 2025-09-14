Mejores precios de gasolina en Santa Cruz de Tenerife este domingo

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,088€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,915€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,098€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 14 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Mencey Adjona, S/n.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 3 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98 1 1,088 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 2 1,088 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos) 3 1,098 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona) 4 1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 5 1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

Gasoil 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 3 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,978 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Gasoil Premium 1 1,098 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 2 1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 5 1,155 € Cepsa (C/ La Campana, S/n (ctra. Gral. Del Sur Km 4), El Rosario)