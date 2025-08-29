Mejores precios de gasolina en Las Palmas este viernes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 29 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Tarahales I, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Carretera Los Tarahales Km. S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,948 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 0,967 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 4 0,967 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 5 0,967 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 3 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,169 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,946 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 0,965 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 4 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,965 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje) 4 1,149 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde) 5 1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)