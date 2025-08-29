Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 29 de agosto de 2025

Mejores precios de gasolina en Las Palmas este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 29 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Tarahales I, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Carretera Los Tarahales Km. S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,948 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    0,967 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    0,967 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  5. 5

    0,967 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  3. 3

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  4. 4

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,169 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,946 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    0,965 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,965 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  4. 4

    1,149 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  5. 5

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera
  2. 2 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  3. 3 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  4. 4 Oídos sordos a la inclusión educativa
  5. 5 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  6. 6 San Nicolás considera «un abuso» la nueva zona azul
  7. 7 «Quería devolverle la pelota a Jonathan, pero arranqué y...»
  8. 8 Más control en Mauritania y menos llegadas a las islas a base de «represión y abusos» a los migrantes
  9. 9 CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial
  10. 10 ¿Puede un comercio negarse a aceptar efectivo? Esto es lo que dice la norma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejores precios de gasolina en Las Palmas este viernes

Mejores precios de gasolina en Las Palmas este viernes