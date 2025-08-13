Mejores precios de gasolina en Las Palmas este miércoles

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,947€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 13 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa El Dragon, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Diego Vega Sarmiento, 70, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio) 3 0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio) 4 0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

Gasolina 98 1 1,149 € Disa El Dragon (Calle Diego Vega Sarmiento, 70, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,159 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,179 € Disa Carrizal (Carlos V (ingenio Km 1), Ingenio) 5 1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil 1 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio) 3 0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio) 4 0,959 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,105 € Cepsa (Autovia Puerto Del Rosario - Morro Jable Km. 62, Pájara) 3 1,143 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,149 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)