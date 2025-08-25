Mejores precios de gasolina en Las Palmas este lunes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 25 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 3 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,947 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 5 0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,179 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 5 1,180 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

Gasoil 1 0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 3 0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,945 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 5 0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 3 1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje) 5 1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)