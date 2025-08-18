Mejores precios de gasolina en Las Palmas este lunes

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 18 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,104€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  5. 5

    0,947 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

Gasolina 98

  1. 1

    1,104 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  3. 3

    0,945 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,945 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  5. 5

    0,945 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,136 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

