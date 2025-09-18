Mejores precios de gasolina en Las Palmas este jueves

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 18 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,975 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 5 0,975 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,075 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes) 2 1,089 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,099 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,129 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 5 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,968 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 5 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,104 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario) 3 1,104 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario) 4 1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,114 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)