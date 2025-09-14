Mejores precios de gasolina en Las Palmas este domingo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 14 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,955€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,949€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,955 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,955 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 3 0,955 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,955 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,955 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,075 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes) 2 1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,174 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

Gasoil 1 0,949 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 2 0,949 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 3 0,949 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 4 0,949 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes) 5 0,949 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 3 1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,149 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)