Maroto asegura que «se disparan» las reservas mientras el sector lo niega

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, pecó ayer de un excesivo optimismo quizás en un intento de mantener altos los ánimos del sector que cada día, en vista de la evolución del proceso de vacunación y la confirmación de la cuarta ola en el país. ve más lejos la recuperación turística.

Antes de participar en un acto de UGT, la ministra aseguró ante los medios que la finalización del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, iba a suponer el «reinicio de los viajes nacionales». Según declaró, la recuperación de la movilidad ha animado la demanda y «disparado las reservas» de penínsulares a los dos archipiélagos : Baleares y Canarias.

Maroto llegó a decir quehabían sido los dos destinos los que la habían trasladado esas buenas expectativas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Los empresarios turísticos aseguran que está todo parado y «no hay reservas ni para Canarias ni para ningún otro destino»

Ni las patronales turísticas de las islas, ni las aerolíneas ni el Gobierno de Canarias tienen constancia de ese halagüeño escenario dibujado por Maroto. Muy al contrario sus expectativas han empeorado en los últimos días.

«Ahora mismo no hay movimiento. No están entrando reservas ni para Canarias ni para otro destino», indica el presidenta de la FEHT, José María Mañaricúa.

Según explica, no se prevé movimiento de peninsulares cuando finalice el estado de alarma porque se está en período lectivo y son pocos los que cogen vacaciones. En cuanto al verano, apunta que la reservas se están haciendo con muy poco antelación, poco más de una semana, con lo que por ahora no hay movimiento. «En el caso de que no haya más cierres perimetrales en la península, que aún no está claro; que no haya una cuarta ola en España, como parece que empieza a haber y que el ritmo de vacunación se acelere, que ya estamos viendo los problemas que está habiendo con Janssen; en el caso de que todo vaya bien, a pesar de la ministra de Turismo que tenemos, cuando se den las vacaciones de verano, en julio y agosto, viajarán las familias españolas pero no en mayo y junio, que sigue el curso escolar y no hay vacaciones», indicó Mañaricúa.

En cualquier caso, indicó que ahora mismo «no existen reservas de península ni movimiento por mucho que lo diga la ministra».

En los mismos términos se expresaron fuentes de Ashotel, que negaron que «se hayan disparado» los viajes de penínsulares a las islas. «Ahora mismo con las circunstancias que nos llegan de los procesos de vacunación y la situación de los mercados emisores hay una incertidumbre muy grande sobre el verano. La habíamos planteado como la fecha de reinicio de la actividad de forma gradual pero ahora hay muchas dudas de que pueda ser así», indicó ayer el gerente de Ashotel, Juan Pablo González.

El consejero del grupo Lopesan y presidente de IFA Hotels, Santiago de Armas, indicó ayer que en los últimos días no ha habido variación en las reseras respecto a las semanas anteriores. «No hay nada excepcional», manifestó. En este punto, señaló que, aunque hubiera más reservas no sería significativo, puesto que las condiciones son tan flexibles que las personas «reservan, entran, salen y cancelan de un día para otro». «Muchas reservas solo exteriorizan las ganas de viajar pero nada más. Lo que debe haber es realidad de capacidad de movimiento y vacunación», indico.

Diversas aerolíneas consultadas ayer indicaron que en los últimos días «ha habido algo más de movimiento» en las reservas de billetes pero, apuntan, que en ningún caso es significativo. «Se mueve algo más pero no se dispara», señalan.

El sector turístico de Canarias tiene pocas perspectivas tanto respecto al mercado peninsular como al del continente europeo, debido a las condiciones impuestas por el Reino Unido de varias PCR a quien regrese al país, y la virulencia de la covid en Alemania. En las declaraciones hechas ayer por la ministra, resaltó la importancia de reanudar el turismo «siempre con responsabilidad», siendo «prudentes». Según dijo, mientras no haya inmunidad total el Gobierno van a ser «muy estrictos con las medidas sanitarias que salvan vidas».