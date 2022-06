«Los beneficios que obtienen las empresas no se reinvierten en el sistema social»

Su discurso es meridianamente diáfano a favor de otro capitalismo en el que mejore la intervención de los trabajadores, el incremento de los impuestos a las ganancias patrimoniales o un papel creciente de la mujer en la economía. Mariana Mazzucato (Roma, 1968) disecciona la realidad económica pos-pandemia y afectada por la inflación días antes de participar en #WomenNOW, el congreso sobre liderazgo femenino que organiza Vocento los próximos días 16 y 17 de junio en Madrid.

-Tras superar la crisis de la pandemia ahora llega la de la inflación. ¿Cómo afecta a la economía el alza continua de precios?

-El problema en sí no es la inflación. El problema es el origen de la inflación. Cuando hay inflación porque la economía está creciendo, está bien. Pero lo que hay ahora es una inflación porque tenemos muchas empresas de energía que buscan beneficios, y a las que se les ha permitido aumentar sus precios, aunque sus costos reales no aumentan al mismo ritmo. Uno pensaría que los gobiernos estarían preparados para lidiar con esta situación. Pero estas compañías dicen que o subes los costes a los consumidores o van a la quiebra. Así que tienes diferentes países en el mundo que están reaccionando de diferentes maneras. En Reino Unido, por ejemplo, apenas han hecho nada y han permitido que los consumidores tengan facturas de energía más altas, lo que es un gran problema, como en muchos países, porque los salarios reales no han aumentado durante los últimos 30 años. También hemos permitido que muchas pequeñas empresas quiebren debido a estos costes más altos, porque es un enfoque muy orientado al mercado que no funciona. Todo esto implica que veremos disturbios civiles porque la gente está muy enfadada en toda Europa.

-¿Cuáles deben ser las medidas para atajar esta situación? ¿Ayudas selectivas o generalizadas?

-El problema es que siguen en modo reactivo ahora. Por supuesto, lo primero que debes hacer es ayudar primero a los más vulnerables. Y no son solo los más vulnerables, sino también a muchos trabajos de clase media, por ejemplo, que se abordan en economías donde la composición estructural de la economía no es la correcta. No estamos compartiendo la creación de riqueza con todos y permitiendo una forma de capitalismo súper financiarizado. Y este ha sido uno de los problemas clave en el capitalismo moderno, donde las ganancias no se reinvierten en el sistema, en la propia sociedad.

-¿A qué se refiere?

-Muchas empresas están utilizando sus beneficios para cosas como la recompra de acciones, para a la vez así aumentar los precios de las acciones, las opciones sobre acciones y los bonus de los ejecutivos. Esta es una crisis de reinversión, que no solo daña a los más vulnerables sino también a la clase trabajadora que está empleada en compañías con beneficios. Se trata de rediseñar un sistema capitalista donde realmente tienes una forma diferente de producir riqueza, donde estamos invirtiendo en industrias, políticas de innovación.

-¿Hay que subir, mantener o bajar los impuestos?

-Aumentar el IVA es una forma de impuesto regresivo porque estás penalizando más a los de bajos ingresos. Si queremos un crecimiento a largo plazo, lo que hay que hacer es elevar el impuesto a las ganancias de capital. También podríamos introducir reducciones de impuestos para el tipo de capital que realmente invierte a largo plazo y no a corto. El problema es que la mayoría de los ingresos del mundo empresarial no se obtienen a través del impuesto sobre la renta empresarial. Deberíamos gravar los dividendos de una manera más normal en lugar de permitirles recibir un impuesto más bajo. Porque eso es lo que está incentivando la financiarización de la economía, porque se gana mucho dinero simplemente moviendo los activos existentes. Y si deseas una transición ecológica, debemos asegurarnos de gravar más los materiales que la mano de obra. Actualmente no tenemos un impuesto inteligente sobre la composición material de la producción. Si desea descarbonizar el acero y el cemento, por ejemplo, debe hacerlo más rentable.

-¿Cómo será el capitalismo del futuro por el que aboga?

-Hay diferentes tipos de capitalismo. En algunos países, los sindicatos se encuentran en los consejos de las empresas, como Escandinavia. Y otros lugares, como en Italia, donde los sindicatos se han vuelto cada vez más débiles, con un poder de negociación reducido. Al hablar de capitalismo, no es solo un tipo de sistema lo que estamos quitando y descartando. En realidad, son resultados, decisiones que tomamos dentro de las empresas, en de las instituciones públicas, pero sobre todo en cómo se relacionan todos los agentes sociales entre sí.

-¿Y cuál debe ser el papel de la mujer en este contexto?

-En la última crisis, las mujeres han sufrido mucho más que los hombres por su mayor carga en cuidados. Cada vez que hay una crisis, las personas que se van a trabajar a tiempo parcial a veces tienen más dificultades para volver a ingresar a la fuerza laboral. Sabemos que la economía solidaria ha estado insuficientemente dotada de recursos. Esta crisis nos ha demostrado la enorme importancia de los cuidados. En mi libro hablo de todas las distorsiones cuando confundimos precio con valor.