Los usuarios del ‘e-commerce’ recurren al Diputado del Común

Los usuarios del comercio electrónico de Canarias han decidido pedir amparo y recurrir al Diputado del Común, Rafael Yanes, ante los «abusos» que vienen sufriendo por parte de los transportistas a la hora de entregarles sus paquetes y la falta de acción del Gobierno regional para solucionar el problema.

Aunque por ley estos intermediarios entre el vendedor y el comprador no pueden aplicar ningún cobro, los transportistas están exigiendo importes superiores a los 15 euros a la hora de entregar la mercancía. En algunos casos llegan a pedir hasta 35 euros.

Solo dos empresas son la excepción: Correos y DHL. Aman (UPS) no cobra cuanto el vendedor es Amazon. El resto aplica «tarifas ilegales» por lo que denominan gastos de gestión y administrativos.

En julio se cumplió un año de la entrada en vigor de la exención del IGIC para las compras inferiores a 150 euros y que fue el arranque de estos cobros por parte de los transportistas. Esta vía fue la forma de suplir los ingresos que percibían con anterioridad, cuando era obligatorio realizar el DUA.

Los usuarios de comercio electrónico han presentado numerosas quejas ante el Gobierno de Canarias y han reclamado una solución que no acaba de llegar. Es esta inacción del Ejecutivo regional la que les ha llevado a recurrir al Diputado del Común, según indica Víctor López, uno de los administradores del grupo de Facebook Debate: Simplificar el trámite de aduanas Canarias para particulares.

«El Gobierno de Canarias no está ejerciendo su responsabilidad y competencias en materia de Consumo», asegura López. Según explica, el único paso dado por el Ejecutivo regional se ha dirigido a guiar a los transportistas sobre cómo seguir cobrando «de forma ilegal».

López se refiere a la reunión mantenida hace unos meses por la la directora general de Comercio y Consumo y la de la Agencia Tributaria Canaria con la empresa Correo Express, que tenía el mayor número de reclamaciones. En el encuentro, el Gobierno de Canarias se limitó a indicar al transportistas que debía eliminar el concepto «gastos de gestión aduanera» para esos cobros ya que confundía a lo usuarios y que debían especificar los servicios al consumidor con otra denominación.

«Se han limitado a darles la idea de cambiar el nombre del concepto para que suene mejor y no se relacione con el Gobierno de Canarias, pero por esta razón no deja de ser ilegal ya que no se le puede cobrar nada al destinatario al no ser parte en el contrato de servicios entre el remitente y el destinatario», apunta. Desde su punto de vista, el Gobierno de Canarias está dejando «indefensos» a los consumidores de las islas, «lavándose las manos» ante este problema. Aboga por «sanciones ejemplarizantes».

La «dejación» del Gobierno de Canarias denunciada por los usuarios del comercio electrónico del archipiélago ha sido duramente criticada esta semana en las redes sociales, especialmente en el ámbito del grupo de Facebook Debate: Simplificar el trámite de aduanas Canarias para particulares, que integrado actualmente por 7.350 miembros y que no deja de crecer cada día. Esta página de Facebook se ha convertido en el sitio de referencia de los usuarios del comercio electrónico de Canarias y el lugar de asesoramiento.