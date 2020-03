Los talleres pueden abrir y reparar coches

silvia fernández las palmas de gran canaria

Si a usted de repente, estos días del estado de alarma, se le estropea el coche y lo necesita para cumplir algunos de los supuestos recogidos en el decreto 463/2020 de 14 de marzo como ir al médico, comprar alimentos, adquirir medicamentos o trabajar, entre otros, podrá llevarlo a reparar al taller mecánico. Estos centros de asistencia a los vehículos pueden permanecer abiertos en el estado de alarma, según ha aclarado al sector el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, tras la consulta realizada por la Federación de Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) y motivada en la confusión que se ha generado en torno a este asunto y después de que el lunes la Policía Local obligara al cierre de varios talleres.

El problema es que, al estar limitados los movimientos de las personas (la práctica totalidad confinadas en sus casas), se prevé una afluencia muy reducida. Además, se da otras circunstancias que impiden el funcionamiento habitual de los talleres. De un lado, las tiendas de repuestos de las islas están cerradas para la venta directa y de otro, no están llegando los repuestos de la península. Así que, aunque abran sus puertas su actividad será muy limitada.

«Si no tenemos clientes para que vamos a abrir. Es todo un sinsentido. No tenemos con qué arreglar las averías y además el cliente no lo puede traera. Era mejor que nos hubieran incluido en el cierre obligatorio porque de esta forma ni ayudas ni nada», señala el propietario de un taller de la capital grancanaria. Apunta que esta semana aún tienen algo de actividad de los vehículos que tenían de la semana pasada pero que, en unos días no tendrán trabajo.

prioridad. Los talleres vinculados a los concesionarios y grandes marcas de coches están en una situación de semi-apertura. Tantos los talleres vinculados a la patronal Aconauto como los de Fredica están cerrados pero a través de sus teléfonos están dando cita y atendiendo aquellas averías y reparaciones de personas que necesitan el vehículo y encajan dentro de los supuestos del decreto aprobado por el Gobierno.

Uno de los concesionarios de Aconauto, el grupo Domingo Alonso, está estos días priorizando la reparación de aquellos vehículos que pertenecen a personas vinculados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al colectivo sanitario o personas que los necesitan para trabajar o para los desplazamientos recogidos en el decreto. «Estamos sacando los casos más urgentes», indica el presidente de Domingo Alonso Group, Óliver Alonso.

Según explica, los concesionarios están completamente cerrados y los talleres operan pero para atender los casos más urgentes. «La prioridad es preservar la seguridad de todos», indica Alonso.

Desde Fredica, su presidente, Rafael Pombriego, apunta que, aunque legalmente los talleres pueden abrir durante el estado de alarma, «por seguridad» solo están aceptando aquellas reparaciones que se ajustan a los supuestos de movilidad permitidos por el decreto del Gobierno.

La situación de parón en el que se ha sumido la economía por el coronavirus ha tenido su impacto también en los rent a car. Actualmente solo están abiertas las oficinas de coches de alquiler de los aeropuertos al no haber turistas. 50.000 vehículos han sido aparcados hasta nuevo aviso.