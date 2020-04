Los ERTE por fuerza mayor, al menos hasta final de junio

Falta concretar hasta cuándo y de qué forma. Con el objetivo de llegar a un acuerdo, el Ejecutivo está manteniendo constantes reuniones con patronal y sindicatos, la última esta misma tarde.

La propuesta que les trasladó es prorrogar estos expedientes más ventajosos hasta final de junio; más concretamente, hasta que termine la fase 3 de la desescalada, algo que si todo va bien empezaría el 8 de junio y acabaría el 22, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. De esta forma el Gobierno garantizaría una renovación automática de estos ERTE incluso si finalmente no consiguiera los apoyos suficientes en el Congreso para, como es su idea, seguir prorrogando el estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo. El presidente, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que pedirá, por el momento, una nueva ampliación de dos semanas más, pero el PP y los partidos nacionalistas le han advertido que podrían negarse.

Esta prórroga de los ERTE sería de forma automática y para todas las empresas que se hayan acogido a este mecanismo, más de 520.000, pero el Gobierno además propuso a los sindicatos y patronal que determinados sectores, los más castigados por esta pandemia, como puede ser el turismo, puedan ampliar a su vez estos expedientes más allá de final de junio, puesto que en estos casos la recuperación de su actividad se les retrasará aún más.

Para el resto de sectores y empresas, se les facilitará la reconversión de estos ERTE de fuerza mayor a otros por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Durante el tiempo que dure la negociación entre empresa y sindicatos para cerrar un acuerdo, el Estado seguirá protegiendo a esos trabajadores. De igual manera, el Ejecutivo pretende que hasta que no se recupere la plena normalidad se mantenga el cobro del subsidio a todos los trabajadores afectados por una suspensión de empleo, incluso a aquellos que no hayan generado el derecho por falta de tiempo cotizado, así como que este periodo no se penalice para futuras prestaciones (lo que se llama contador a cero).

La Ceoe, en desacuerdo

Pero lo que sí mantiene el Gobierno es la condición que impuso para beneficiarse de estos ERTE: que las empresas acogidas mantengan todo el empleo al menos durante los próximos seis meses posteriores a su finalización, ya que para ello el Estado ha asumido el pago del 100% de las cotizaciones de sus trabajadores en el caso de las empresas con menos de 50 empleados y del 75% de las cuotas para las que tengan una plantilla superior a 50 personas.

Se trata de un avance importante respecto a la postura que mantuvo la semana pasada, cuando su oferta fue ampliar el plazo de duración de estos ERTE un mes más allá de que termine el estado de alarma. Sin embargo, la patronal lo rechaza e insiste en que deben prorrogarse al menos hasta final de verano y en determinados sectores hasta diciembre. Además, exigen al Gobierno eliminar la obligación de mantener seis meses el empleo y le piden que aclare qué va a pasar este lunes, cuando muchos comercios, acogidos a un ERTE, abran sus puertas pero con una actividad visiblemente inferior, por lo que no podrán reincorporar a toda su plantilla, tal y como se les exigiría salvo que haya cambios.