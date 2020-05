Lo portuarios canarios reclaman test de Covid-19

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) afirma que la aplicación de test para detectar la Covid-19 “ha sido una demanda de los trabajadores de los Puertos Canarios, que dependen de la Administración regional, desde que se inició el estado de alarma, sin que haya sido atendida por los responsables”.

El sindicato expone que “los trabajadores de Puertos Canarios entendieron la dificultad de su realización en los primeros momentos de la pandemia, cuando la demanda de tests era muy alta entre el personal sanitario, más expuesto a los contagios”. Pero añade que los portuarios no se explican que sigan sin atenderse sus reivindicaciones “cuando ya han pasado dos meses y la realización de test es una práctica generalizada en más de treinta laboratorios privados de las islas, muchos con implantación regional”.

Señalan que los treinta oficiales que tienen que hacer el trabajo presencial “atienden diariamente a cientos de personas que demandan los servicios de los Puertos Canarios, por lo que deberían estas sujetos a protocolos de seguridad ante el Covid-19, como en estos momentos lo están otros empleados públicos, como los cuerpos policiales y los bomberos”.

El sindicato recuerda que «se trata de una prueba cuyo coste no supera los 60 euros”, por lo que no entienden “que el Ejecutivo canario no se haga cargo de una medida que no solo protegen a los trabajadores ante la pandemia, sino también a sus familiares y a la ciudadanía que a diario se relaciona con ellos”.

FSC-CCOO añade en un comunicado que «la desatención de la Administración pública canaria con los trabajadores de los Puertos Canarios no es algo nuevo, pues desde hace más de cinco años no se les provee de la uniformidad reglamentaria, a pesar de estar estipulada en convenio la renovación cada dos años”.

Los trabajadores recuerdan al ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres que los trabajadores de los Puertos Canarios no han puesto ni un solo obstáculo al desempeño de la atención ciudadana durante estos meses de pandemia. Incluso, muchos de los trabajadores, que estaban de vacaciones, han vuelto a sus puestos de trabajo para garantizar el servicio a la ciudadana. Por ese motivo, consideran que este es el momento en que “la administración canaria actúe también solidariamente con sus trabajadores y se avenga a realizar los test de Covid-19 a la plantilla que está más expuesta a la enfermedad”.