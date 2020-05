La CEOE suspende el diálogo social

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este jueves que «suspende» la presencia de la patronal en las mesas de diálogo social, tras conocer el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral, sobre el que ha dicho que espera «una explicación». En una entrevista en RNE, Garamendi ha dejado claro que considera dicho acuerdo «un auténtico dislate y una irresponsabilidad mayúscula», que puede tener «consecuencias incalculables» en la confianza en la economía española para empresas nacionales y extranjeras.

«Me parece muy grave lo firmado», ha dicho Garamendi sobre el pacto, que dice que «ha cogido por sorpresa a empresarios y sindicatos», y ha señalado que el Gobierno «tendrá que aclarar muy bien lo que significa».

De momento, ha comunicado que no asistirá a la reunión de diálogo social convocada para esta tarde con el Ministerio de Seguridad Social para abordar el ingreso mínimo vital.

«Primero nos tendrán que explicar qué significa esto», ha apuntado. Para Garamendi, tras cuarenta años sentándose a la mesa «a dialogar con lealtad», no tiene sentido sentarse ahora «con las cartas marcadas» «Si el menú del día está preparado, que lo lleven», ha dicho el líder de los empresarios. A su juicio, España se enfrenta a una crisis económica «importantísima y no conocida», por lo que no se pueden aplicar «recetas antiguas y erráticas», sino que hay que ver «cómo somos capaces de aguantar el empleo y las empresas».