La ayuda a la compra de un diésel o gasolina alcanza los 800 euros, y 4.000 para un eléctrico

El nuevo programa renove de la automoción incluye finalmente a vehículos de cualquier tecnología, incluidos los de combustión (diésel y gasolina, los más vendidos) sin limitarse a los eléctricos, como había ocurrido en los cuatro últimos años desde la extinción del PIVE. El Consejo de Ministros dará hoy luz verde al Plan de Impulso a la Automoción que, entre otras medidas, incluye un programa para de ayudas a la adquisición de vehículos con un presupuesto general de 250 millones de euros a los que se añaden otros 100 millones exclusivos para los eléctricos.

Será posible beneficiarse de las ayudas si un conductor (particular o autónomos)adquiere un gasolina, diésel, híbrido o de otras tecnologías que sean o no puramente enchufables, si su precio no supera los 35.000 euros (45.000 euros en el caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta ‘Cero’). Eso sí, siempre que las emisiones ssean inferiores a 120 gCO2/km.

Establece, desde hoy, una ayuda de 800 euros cuando se trate de un vehículo con etiqueta ‘C’, los de combustión diésel o gasolina, si tiene clasificación energética ‘A’;o 400 euros (’B’). Si se trata de un vehículo con etiqueta ‘Eco’ (los híbridos), tendrán 1.000 euros (’A’) o 600 euros (’B’). En el caso de los vehículos eléctricos (’Cero’) el importe será de 4.000 euros por adquisición.

Todas estas cuantías deberán ser complementadas por los fabricantes y concesionarios con otra de igual importe. Por tanto, la ayuda de 800 euros se convertirá automáticamente en una subvención de 1.600 euros. Y así ocurrirá con el resto, con un límite de 1.000 euros. En la práctica, esta restricción implica que a los eléctricos se les dotará con una inyección de 4.000 euros.

Como novedad, existirá una ayuda adicional de 500 euros por achatarramiento de vehículos de más de 20 años; beneficiarios con movilidad reducida; y hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros al mes.

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los ‘Cero’, de entre 500 y 800 euros para los ‘Ec’o y de entre 350 y 650 euros para los ‘C’, mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros, entre 450 y 700; y entre 300 y 550 euros, respectivamente.

El plan también incluye una línea de 100 millones para que la Administración del Estado renueve su flota de vehículos con modelos sin emisiones. Y la posibilidad de que los ayuntamientos destinen otros 100 millones de su superávit para ese fin.

El trasfondo de Nissan

Durante la presentación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó ayer que se trata de un plan dotado con 3.750 millones. Sánchez apuntó que este proyecto ha nacido de la «unidad» entre el sector, los agentes sociales y la Administración y ha destacado que el objetivo es proteger a un sector «estratégico» para la economía nacional. Lo hace apenas 15 días después de que Nissan anunciase el cierre de su fábrica en Barcelona y con todo el sector viendo cómo las ventas apenas crecerán tras el confinamiento. Entre enero y mayo, han caído un 54%.

Ante ese desplome, la automoción, que representa más de un 10% del PIB y da empleo de forma directa a 650.000 personas e indirecta a más de dos millones de personas, demandaba desde hace meses un programa de ayudas a todo tipo de coches. Por eso, las patronales (Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam) han valorado positivamente la iniciativa al considerarlo un plan «muy necesario» para reactivar al sector.

El programa se basa en otros pilares, como las inversiones y las reformas normativas, la I+D+i, la formación y cualificación. También incluye cambios en la fiscalidad. El documento de la automoción no define cómo cambiará la tributación al vehículo. Sí especifica una «reforma integral de la fiscalidad sobre vehículos en coordinación con las Administraciones Territoriales» en el Impuesto de Matriculación (el que se abona al adquirir un coche nuevo) y el de Circulación (municipal). Inicialmente la idea pasaba por unificar ambas figuras y, sobre todo, condicionar los tipos de gravamen a las emisiones de cada tipo de modelo.