La ayuda a la compra de un diésel o gasolina alcanza los 800 euros, y 4.000 para un eléctricos

El nuevo programa renove de la automoción incluye finalmente a vehículos de cualquier tecnología, incluidos los de combustión (diésel y gasolina, los más vendidos) sin limitarse a los eléctricos, como había ocurrido en los cuatro últimos años desde la extinción del PIVE. El Consejo de Ministros dará hoy luz verde al Plan de Impulso a la Automoción que, entre otras medidas, incluye un programa para de ayudas a la adquisición de vehículos con un presupuesto general de 250 millones de euros a los que se añaden otros 100 millones exclusivos para los eléctricos.

Será posible beneficiarse de las ayudas si un conductor (particular o autónomos)adquiere un gasolina, diésel, híbrido o de otras tecnologías que sean o no puramente enchufables, si su precio no supera los 35.000 euros (45.000 euros en el caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta ‘Cero’). Eso sí, siempre que las emisiones ssean inferiores a 120 gCO2/km.

Establece, desde hoy, una ayuda de 800 euros cuando se trate de un vehículo con etiqueta ‘C’, los de combustión diésel o gasolina, si tiene clasificación energética ‘A’;o 400 euros (’B’). Si se trata de un vehículo con etiqueta ‘Eco’ (los híbridos), tendrán 1.000 euros (’A’) o 600 euros (’B’). En el caso de los vehículos eléctricos (’Cero’) el importe será de 4.000 euros por adquisición.

Todas estas cuantías deberán ser complementadas por los fabricantes y concesionarios con otra de igual importe. Por tanto, la ayuda de 800 euros se convertirá automáticamente en una subvención de 1.600 euros. Y así ocurrirá con el resto, con un límite de 1.000 euros. En la práctica, esta restricción implica que a los eléctricos se les dotará con una inyección de 4.000 euros.

Como novedad, existirá una ayuda adicional de 500 euros por achatarramiento de vehículos de más de 20 años; beneficiarios con movilidad reducida; y hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros al mes.

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los ‘Cero’, de entre 500 y 800 euros para los ‘Ec’o y de entre 350 y 650 euros para los ‘C’, mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros, entre 450 y 700; y entre 300 y 550 euros, respectivamente.

El plan también incluye una línea de 100 millones para que la Administración del Estado renueve su flota de vehículos con modelos sin emisiones. Y la posibilidad de que los ayuntamientos destinen otros 100 millones de su superávit para ese fin.