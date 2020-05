La Asociación de Restaurantes desaconseja colocar mamparas

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas (AECBR), Fermín Sánchez, desaconsejó ayer la inversión que están realizando muchos locales para colocar mamparas que separen las mesas, ya que éstas no tendrán sentido cuando el Gobierno fije los criterios de aforo y ocupación. El Gobierno apuntó esta semana a que la ocupación será de un 30% en terrazas a partir del 11 de mayo y de un 50% en los comedores desde el 25, aunque todo está pendiente de la publicación de las normas antes del lunes en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Sánchez reconoció la preocupación de los empresarios e indicó que muchos de ellos están actuando «dando palos de ciego» porque desde la administración no se ha dado ninguna indicación sobre los protocolos a seguir para cuando llegue el día de la apertura. «Estamos viendo que en farmacias y supermercados se ponen mamparas y hay muchos empresarios que las están poniendo en sus locales para separar las mesas. Yo en este caso no lo recomiendo. Quizás para la barra tenga sentido porque hay un contacto directo cliente/trabajador pero para los comedores no. Si se fija un 30% o un 50% de ocupación pierde sentido», indica Sánchez. De igual forma, si se establece un distanciamiento entre clientes, apunta, «tampoco sirve de nada la mampara».

El presidente de la AECBR reconoce que hay una gran demanda en el sector de estas pantallas de metacrilato y que muchos empresarios están instalándolas aunque él «no las aconseja ni para terraza ni para los comedores». «La gente se está adelantando, que eso lo entiendo, pero se está gastando el dinero sin sentido. A mi entender lo están tirando a la basura», manifiesta.

En su opinión, lo importante una vez que los locales puedan abrir sus puertas es ofrecer a los trabajadores las máximas garantías higiénicas y formarles sobre cómo tienen que actuar a partir de ahora. «Tenemos que aprender a trabajar de forma diferente y establecer unos criterios higiénico-sanitarios por encima de los que teníamos y diferentes. Hay que dar seguridad», apunta Sánchez.

Conseguido esto, añade, el objetivo es transmitirles a los clientes la «máxima seguridad» de que van a acudir a los establecimientos con un cien por cien de medidas: gel hidroalcohólico, guantes desechables, distancia social.. «A partir de ahí los clientes podrán venir en la medida que les deje el Gobierno con todas las garantías», indica.

Uno de los locales que ha invertido en mamparas y en reconductores de aire acondicionado (800 euros) es el Dos Balcones, de Vegueta.

Su propietario Javier Sagastizabal, afirma que lo ha hecho convencido de que con ellas da mayor seguridad a sus clientes.

Según explica, él cumplirá con toda la normativa que fije la administración pero además con las mamparas «garantiza la seguridad». Sagastizabal está convencido de tanto las mamparas como los reconductores de aire son útiles. Afirma, apoyándose en estudios, que el virus se extendió por el aire acondicionado y que los reconductores evitan esa propagación.