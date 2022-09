José Segura advierte de los riesgos energéticos que corre Canarias energía Lamenta que no se ha actuado tras los ceros energéticos

José Segura Clavell lamenta, en un artículo que publica este domingo CANARIAS7, que no se ha actuado para corregir las carencias energéticas que sufre el archipiélago.

En el artículo, que firma en su condición de exdiputado socialista, recuerda lo ocurrido con los últimos ceros energéticos y cómo entonces ya se alertó de unas debilidades estructurales que obligaban a actuaciones urgentes.

A continuación se reproduce un pasaje del artículo:

«La sensación que tengo es que poco o nada ha cambiado en esta tierra en estos dos últimos años para tomar medidas que eviten nuevos ceros energéticos. La isla de Gran Canaria tiene en estos momentos un déficit de potencia eléctrica de 120 megavatios, y Tenerife tiene otro de 80 megavatios (datos hechos públicos por Red Eléctrica en un informe de mediados de 2021), que nos tienen en una situación de no deseada emergencia por falta de potencia para cubrir la demanda. Y tanto en Fuerteventura como en La Palma, las islas no capitalinas que más consumen, existe una enorme preocupación entre los conocedores de sus sistemas eléctricos por su alta debilidad.

En La Palma, por ejemplo, el volcán complicó aún más un panorama que ya era incierto antes de que éste estallase, ya que forzó a habilitar grupos de emergencia (13 megawatios de apoyo en dos centrales al norte y este de las coladas), pero sigue sucediendo que no hay un sistema circular (anillo) y más de la mitad de la isla (y la mitad este, que es la que más consume, además) podría quedarse sin luz en caso de fallo de la línea de transporte, que es la principal alimentación de esa zona. En La Palma, además, se da el caso de que hay grupos en activo que tienen 50 años de antigüedad.

Mi sensación es que no solo se ha hecho poco, sino que estamos peor, por el propio envejecimiento tecnológico de un sistema ya de por si desfasado. Lo que significa que el riesgo de que se repitan ceros energéticos es mayor que hace dos años.

José Segura Clavell, director de Casa África. / arcadio suárez

Y la solución no es solo responsabilidad de las empresas operadoras (que tienen, y mucha), tanto en la generación como en el transporte, sino de la voluntad política de las administraciones, a las que les corresponde modernizar la legislación actual para que todos los avances tecnológicos que hoy hacen más viable disponer de sistemas eléctricos seguros y sostenibles medioambientalmente puedan aplicarse en nuestro Archipiélago.

Dicho esto, me gustaría que mi mensaje no se lea de forma catastrofista. Hay trabajo en marcha que no puedo más que aplaudir, como la intención de cara al año 2040 de convertir al Archipiélago canario en un territorio neutro de emisiones, es decir, convertirnos en un gran sumidero de carbono. Resulta evidente que, en esta línea, nuestro Archipiélago puede alcanzar sus objetivos combinando actuaciones de generación renovables que se complementen con modernos sistemas de almacenamiento.

Y todo ello, enmarcado en los contenidos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de reducción de las tasas de emisión de CO2 por generación convencional alimentada con energía fósil en un 50% para 2030 en relación a Canarias.

Sobre el papel, se trata de un esperanzador futuro inmediato, en el que crecerán los parques eólicos, se instalarán más y más paneles solares en las casas y en los edificios, en los colegios, en las construcciones públicas y privadas, en los parques industriales... Las centrales térmicas funcionarán con hidrógeno verde , los coches serán eléctricos, y quizás por fin podremos tener generación de energía geotérmica... Un panorama verdaderamente ilusionante, que dibuja por fin, y para 2040, el escenario energético que siempre he defendido, de lo que queda constancia en los diarios de sesiones de las Cortes. Ese año, deseablemente, la Comunidad Canaria podrá convertirse en la primera comunidad española en lograr la descarbonización de su territorio.

La estrategia canaria de acción climática constituye un ambicioso proyecto con el que me identifico plenamente y por el que cabe felicitar a la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, siempre vinculando a nuestras universidades en esta importante misión.

Estoy convencidos de que un teórico «plan energético canario» ha de pasar por configurar y compatibilizar la generación convencional mediante el empleo de combustibles renovables (hidrógeno verde) que vayan desplazando a los que hasta ahora se han venido utilizando y la consolidación del autoconsumo, al que se le debe posibilitar liberalizar sus excedentes, compitiendo libremente con la generación de energías renovables«.