La inflación desalienta el consumo de los canarios y recorta las ventas en las rebajas Las familias isleñas optan por apretarse el cinturón y reducir gastos ante la fuerte subida de precios. Las rebajas no cumplen las expectativas y se mantienen planas. 724 comercios han cerrado en Canarias de saldo neto desde el inicio de la pandemia

La escalada alcista en la que han entrado los precios a consecuencia del repunte de los costes (sobre todo los energéticos y las materias primas) preocupa a las familias canarias que observan cómo cada día que pasa es más caro hacer la compra y pierden poder adquisitivo. Ante esta tesitura de incertidumbre, los isleños han optado por «apretarse el cinturón» y recortar gastos a todos los niveles, lo que ha derivado en un caída pronunciada del consumo.

El sector comercial confiaba en que las rebajas de este año funcionaran bien e incluso hubiera incrementos con respecto a enero de 2020, cuando la covid aún no había aparecido. Sin embargo, el consumo sigue estancado a consecuencia de la inflación, que obliga a los canarios a ser precavidos ante una subida de precios que todo apunta que no será coyuntural sino que ha venido para quedarse.

Ha subido la luz, repostar el tanque del coche es más caro y llenar el carro de la compra, con incluso productos básicos, ha subido varios euros mientras que los sueldos están estancados. «El consumo está muy tocado. Se nota a los consumidores pendientes de los precios y protegen su gasto», explica el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, que considera que el año 2022 va a ser un «año complicado».

En el mismo sentido se expresa el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, que representa a las pymes del comercio. «El consumo está estancado y retraído por la incertidumbre y en estas rebajas se ha notado», apunta Moujir, que asegura que salvo las dos primeras semanas las ventas han estado «casi paradas» el resto del tiempo. «No es un resultado satisfactorio porque esperábamos un repunte que no se ha producido aunque al menos no han caído las ventas», indica.

Su única esperanza es que en las próximas semanas se levanten la totalidad de las restricciones y puedan volver los eventos y también los turistas porque habrá mayor movilidad. «Si se produce esta situación habrá recuperación de las ventas y una mejoría, si no va a ser un año complicado», indica. El nuevo temor es la guerra entre Rusia y Ucrania. El sector comercial de Canarias, tanto los grandes como los pequeños comercios, temen que la guerra de Rusia y Ucrania sea un nuevo elemento que desincentive el consumo. Además de aportar incertidumbre a a la hora de gastar, el conflicto bélico puede derivar en un alza del precio de los billetes de avión por la subida del crudo y lastrar la recuperación en Canarias del sector turístico. Sin llegada de visitantes a las islas toda su economía se verá afectada. «Es un elemento a tener en cuenta. Aún es pronto pero saberlo pero es un factor a tener en cuenta», indica el presidente de Fauca, Abbas Moujir. En el mismo sentido se expresa el secretario de Asodiscan, Alfredo Medina.

El sector comercial pierde 724 establecimientos netos con la covid

Más de 724 empresas del sector comercial han desaparecido en Canarias en los dos años de pandemia. El saldo es neto, lo que quiere decir que es el resultado final después de que se hayan producido nuevas aperturas y cierres. En definitiva se trata de la pérdida de tejido productivo en el sector del comercio al por menor.

Según los datos del Istac y correspondientes a las empresas inscritas en la Seguridad Social (no se incluye a los autónomos que pueden haber echado el cierre en estos años), en enero de este año había en las islas 8.939 sociedades en el sector del comercio al por menor. En igual fecha dos años antes se contabilizaban 9.663.

Los empresarios de distintas zonas comerciales de Canarias ya advirtieron a finales del pasado año que, si no mejoraba la situación, en enero se acudiría al cierre de un número importante de establecimientos que no habían sido capaces de sobrevivir a la covid. Como apuntan los representantes empresariales el comercio es un sector 'vivo' y a los cierres le siguen nuevas aperturas, sobre todo en las zonas más céntricas, de ahí que el saldo neto no sea muy elevado.