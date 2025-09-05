Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito

El programa está orientado a empresas con al menos cuatro años de actividad que dispongan de auditorías de cuentas en los dos últimos ejercicios o cuenten con un aval público

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:45

España es un país de pymes: más del 95% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, históricamente, estas compañías se ... han enfrentado a dificultades estructurales para financiarse. El Instituto de Crédito Oficial ha lanzado este viernes el programa ICO Crecimiento, un nuevo programa de financiación directa dirigido a este tipo de empresas que encuentran barreras para acceder a la banca tradicional. La iniciativa, presentada este miércoles en Barcelona, cuenta con una dotación inicial de 1.000 millones de euros y estará operativa hasta diciembre de 2027.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  4. 4 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  5. 5 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  6. 6 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  7. 7 Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones
  8. 8 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin
  9. 9 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito

El ICO lanza un fondo de 1.000 millones para pymes con dificultades de acceso al crédito