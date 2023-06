Ibarra aparta a la jefa de Dominio Público 4 años después de una querella que se archivó

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer el cambio de organigrama propuesto por el presidente, Luis Ibarra, aunque las modificaciones se limitaron finalmente a solo dos departamentos: Dominio Público e Informática. El resto de las que iban a tocarse: Seguridad, Innovación y Sostenibilidad, con la degradación de los jefes para nombrar a otras personas en sus cargos, se paralizan ante el rechazo suscitado dentro y fuera de la Autoridad Portuaria y no se tocan «a instancia del resto de los consejeros».

En el área de Informática era necesario cubrir el hueco después de que el responsable se prejubilara hace unas semanas; en cuanto a Dominio Público, Ibarra ha optado por apartar a la jefa del departamento por, según dijo, «manifiesta incompatibilidad» debido a que su pareja, que es ingeniero de Caminos, participa en la redacción de proyectos a los que optan vía concurso o concesiones distintas empresas del Puerto. «No se le ha degradado se le ha abierto un expediente por modificación sustancial por incompatibilidad manifiesta al dar un trato o analizar expedientes que presenta su marido en esta casa», indicó ayer Ibarra.

La decisión de Ibarra se produce apenas un mes después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas la eximiera de cualquier delito y fallara que la jefa de Dominio Público «no había dado trato de favor» a su pareja en respuesta a una querella penal presentada en 2019. «Esta persona (por la jefa de Dominio Público) solicitaba la incompatibilidad de determinados expedientes pero ella analizaba y planteaba», indicó ayer Ibarra.

El cambio de puesto de la jefa de Dominio Público suscitó un amplio debate entre los consejeros, que le reclamaron a Ibarra que justificara el movimiento. Esta trabajadora va a pasar al área de Asesoría Jurídica. Actualmente ya existe una jefa de área, que es María Bosch, y en segundo lugar hay una jefa de división, puesto que ocupa Delia Rodríguez, la pareja del consejero en funciones de Obras Públicas, Sebastián Franquis. Al moverse ahora a la jefa de Dominio Público a este cargo y no tener plaza fija la mujer de Franquis, Ibarra «va a crear una nueva plaza» en asesoría jurídica para ella, según se puso ayer de manifiesto durante el consejo de administración. La idea es sacar esta plaza por concurso de méritos, según indican fuentes próximas.

Los consejeros exigieron a Ibarra durante la reunión que «justificara» esos movimientos para lo que se hizo presentarse a la jefa de Recursos Humanos, que señaló la necesidad de reforzar el área de Asesoría Jurídica. El debate en este punto se alargó más de una hora ante las reticencias de los consejeros a aceptar este cambio en base «a un supuesto trato de favor» ya juzgado y rechazado. «Es cosa ya juzgada», indican fuentes próximas. Para más inri, la jefa de Dominio Público fue movida hace más de dos semanas del puesto, antes de la aprobacióna ayer del consejo de administración.

Cuestionado en la rueda de prensa de ayer de por qué no tomó esta decisión en 2020, cuando regresó al Puerto, y sí ahora que ya hay resolución judicial, recordó que la querella se presentó en la etapa de Juan José Cardona. «El expediente no pasó por Recursos Humanos, fue resuelto de forma irregular directamente por el director, Salvador Capella, y yo no tenía por qué dudar», señaló. Según aseguró, diversos permisos y excedencias han impedido actuar primero. Ibarra se refirió a Delia Rodríguez (la pareja de Franquis) y aseguró que entró en el Puerto por un proceso selectivo y que durante años ha desempeñado las funciones de jefa sin serlo. «Nadie deja de presentarse a un puesto por ser conocido de alguien o la mujer de un alto cargo políticos», señaló.

«Este puerto no es fácil y me voy sin corrupción en 11 años»

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, manifestó ayer ser objeto de una campaña «de desprestigio» a raíz de las declaraciones vertidas en CANARAS7 por distintos trabajadores y organizaciones sindicales -UGT, CC OO y Csif- que critican los cambios de organigrama propuestos a unos días de dejar el cargo para degradar a unos directivos y poner en su lugar a otras personas. También criticó las declaraciones hechas por una extrabajadora del Puerto con sentencia firme del TSJC tras sufrir acoso reiterado en el seno de la Autoridad Portuaria y recogidas por CANARIAS7. «Todo lo que he leído esta semana son mentiras», aseguró Ibarra, que tras once años en el Puerto deja el cargo con mucho ruido y entre críticas por estos movimientos en las direcciones. «Los sindicatos, los hay que siempre están denunciando pero es mi responsabilidad», manifestó.

Ibarra destacó ayer que, pese a ser La Luz un puerto «complicado» ha logrado irse sin que haya habido en 11 años un expediente de corrupción, idea que repitió en varias ocasiones durante la rueda de prensa.

Respecto a su sucesor, le «deseó suerte» para asumir el trabajo, si bien no entró a valorar qué perfil sería más adecuado para el puesto ni tampoco cuál le parece el más idóneo de los distintos nombres que han sonado hasta la fecha. En este sentido, todo apunta a que Las Palmas quedará en manos de CC y el de Santa Cruz de Tenerife para el PP.