«En el Puerto hay toda una trama en la que estás de su lado o te hacen la vida imposible»

La extrabajadora de la Autoridad Portuaria J.N.P se considera una «superviviente» de la «mafia» que hay dentro del organismo público de Las Palmas, como ella lo califica. Durante más de diez años ha sido víctima de un acoso laboral y moral por parte de numerosas personas que, según apunta, formaban parte de una «trama» vinculada al presidente Luis Ibarra y que ha tenido graves consecuencias en su vida personal y profesional. Hoy está fuera del Puerto. «O entras dentro de esa trama o te hacen la vida imposible», manifiesta J.N.P, que indica que el origen de sus males fue que se negó a aceptar las imposiciones «de arriba».

«Yo en mi trabajo siempre me ajusto a la legalidad y al cumplimiento de la norma. Si me pedían algo al margen decía que no y les planteaba que, si querían yo lo hacía pero que firmaran ellos asumiendo la responsabilidad. De otra forma la responsabilidad penal era mía. Ahí empezaron los problemas», asegura J.N.P.

DETALLE Trayectoria J.N.P trabajó en el Puerto 33 años. Fue secretaria de José Manuel Hernández y Luis Hernández.

Excedencia En 2001 cogió una excedencia y se fue a Puertos del Estado en Madrid. Regresó en 2010.

Puesto Llega con Javier Sánchez Simón y se la ubica en el área de Operaciones Portuarias sin ningún problema.

Cambio Llega Ibarra con José Miguel Pintado de director y empieza el acoso. Con Cardona cesó para volver a su marcha.

Afortunadamente, como ella indica, ha sobrevivido al acoso y derribo sufrido gracias a «su resistencia, su fuerza y su convicción de que iba a llegar hasta el final». Y lo logró porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado a favor de ella y reconocido, en línea con dos resoluciones previas de la Inspección de Trabajo, que ha sido víctima de una situación de «acoso laboral continuado» en el seno del Puerto, en el que, según manifiesta, «se le hizo la vida imposible».

J.N.P afirma que hay más personas que sufren este acoso en la Autoridad Portuaria, en Gran Canaria y en otras islas, por lo que considera que hay «una forma establecida de actuación» por parte del actual presidente, Luis Ibarra. «En ningún momento el presidente aplicó las medidas legales que se corresponden ni hubo actuación ni intervención por su parte para erradicar comportamientos inadmisibles», señala J.N.P, que indica que Ibarra es quien tiene delegada la responsabilidad en recursos humanos por el consejo de administración.

Esta extrabajadora del Puerto sufrió el acoso de mano de los dos responsables que ha habido de Recursos Humanos en los últimos años pero siempre bajo la presidencia de Ibarra. Durante el año y medio que Ibarra cesó del Puerto y fue sustituido por Juan José Cardona, el acoso al que estaba sometida J.N.P cesó en su totalidad. «Lo realmente grave aquí es que más de 300 trabajadores están sometidos a las decisiones arbitrarias de una responsable de Recursos Humanos incompetente puesta a dedo por un supuesto gestor que, en muchos casos, no respeta los procedimientos internos establecidos, acuerdos de empresa, estatutos o las leyes laborales, como ha quedado probado y reconocido por los tribunales en mi caso», manifiesta.

El acoso al que se sometió a J.N.P en la Autoridad Portuaria superó todos los límites. Hubo cambios constantes de departamento, falta de asignación de funciones, hostigamiento persistentes, difusión de falsos rumores, desacreditación personal y profesional e incluso manipulación del ordenador, con la colocación de un software de control de su ordenador, con el que asegura que se controlaba su trabajo profesional y su vida. Asegura que muchos correos y documentos eran manipulados «por alguien» sin su consentimiento. «Lo vivido es muy grave y ha sido muy duro y muy doloroso en lo personal y en lo profesional», indica J.N.P, que antes de ir a la vía judicial trató de «parar el acoso» mediante los mecanismos internos de la Autoridad Portuaria pero nunca se tomaron medidas.

La sentencia del TSJC obligó a la Autoridad Portuaria al pago de 75.000 euros de indemnización a J.N.P. Como esta trabajadora estaba dispuesta a llegar al final interpuso otra demanda en la vía judicial a raíz de la segunda resolución de la Inspección de Trabajo que llevó al Puerto a buscar un acuerdo. Esa resolución apuntaba «como acosadores» a la jefa de Recursos Humanos y a Luis Ibarra. De ir a un juicio, hubieran sido declarados como tales por sentencia y, como indica J.N.P, «tenían que evitarlo a toda costa». A este fin le ofrecieron una elevada suma de dinero para que no siguiera adelante. «No estaba por la labor porque quería ir a por todas pero mi abogada me convenció. Tras diez años de sufrimiento me dijo que ya era hora de zanjar esto y empezar a vivir. Mi jubilación estaba próxima y le hice caso», manifiesta.

El nuevo, organigrama al consejo del lunes «por sorpresa»

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, llevará al consejo de administración del próximo lunes el cambio de organigrama que ha suscitado tanta polémica y rechazo dentro y fuera del Puerto y con el que pretende convertir en directivos a personal que hoy está en puestos rasos y degradar a los que ocupan los puestos que están fuera de convenio.

Fuentes sindicales aseguran que el presidente está llevando todos estos cambios «en secreto» y que, pese a las peticiones realizadas para saber a quiénes afectan, no se ha logrado conseguir la información. «Aunque lo hemos intentado no hemos logrado la información. Nos enteraremos con suerte el lunes después del consejo. Todo es secreto y por sorpresa», indican estas fuentes.

Al consejo se prevé llevar el nombramiento de dos nuevas 'jefas' en los áreas de Informática y Dominio Público. En el primer caso, hace unas semanas se prejubiló la persona encargada, según algunas fuentes, tras ser invitado a ello por el presidente «con el objetivo de colocar a otra persona». En el otro caso, el lunes se cambió el estatus a la jefa de departamento de Dominio Público, que pasa a ser jefa de división. El sueldo se le mantiene pero baja de categoría, según estas fuentes. Además de estos dos casos, Ibarra pretende sacar otras cinco plazas más «para colocar a los suyos», según indican fuentes próximas.