Los huelguistas tachan de «migajas» los 500 millones que el Gobierno acordó con los transportistas

Cuando parecía que transportistas y Gobierno desbloqueaban la situación motivada por la huelga que comenzó el pasado lunes de forma minoritaria pero muy efectiva, se complicaba aún más. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confirmaba ayer tras una reunión de más de seis horas con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) que el Gobierno daría 500 millones de euros a los transportistas para aliviar el encarecimiento de los precios de los carburantes.

Pero el Gobierno no concretó de qué forma daría estas ayudas o cómo llegarían a los camioneros, ya que hasta la reunión de este jueves con el Consejo Europeo no saben el margen que tienen para ello, por lo que aplazaron al viernes al comité para detallarles el acuerdo en una nueva reunión. Y esto no ha satisfecho a varias organizaciones que componen el propio CNTC.

Los que se suman a la huelga:

Es el caso de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte), que representa a más de 50.000 camiones, y que anoche anunciaron que se unirán desde hoy a los paros por la falta de concreción en las ayudas prometidas y ser «insuficientes» en la actual situación de costes. Su presidente, Julio Villaescusa, explica a este periódico que han dicho a sus afiliados que están en su derecho de estar parados, aunque no presionarán a los que quieran trabajar.

«Hasta que no sepamos concretamente las medidas para paliar el coste del combustible no podemos dejar de protestar», asegura. Según sus cálculos, a los pequeños transportistas se les ha encarecido en 2.000 euros el coste del combustible desde que comenzó la crisis de Ucrania. Las otras dos organizaciones sectoriales que han decidido parar son Fetransa y Feintra.

Los que convocaron la huelga:

Los convocantes de la huelga, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, no acepta estas ayudas para poner fin a los paros porque se han acordado con un comité que no reconocen como representativo. «Esos 500 millones se los van a repartir entre los cuatro grandes como han hecho siempre, a nosotros ese dinero no nos aporta ninguna solución, en todo caso alguna migaja que se les caiga a los de arriba», denuncia Manuel Hernández, presidente de la Plataforma.

Exige una reunión con el Ministerio de Transportes para exponer sus reivindicaciones, aunque por ahora el Gobierno rechaza esta posibilidad. «La ministra sigue sin llamarnos y esta situación durará lo que ellos decidan porque no tenemos prisa. Perdemos menos parados que trabajando», asegura Hernández.

Las palabras de la ministra Raquel Sánchez la semana pasada acusando a este grupo de huelguistas de «ultras» no hizo más que tensar la cuerda. Por ello, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha tenido un tono más conciliador este martes en una entrevista en la radio asegurando que «o intentamos tender puentes o la situación va a ser muy complicada». Queda por ver si estas palabras suponen cierta rectificación del Gobierno y se abre la puerta a hablar con los convocantes de los paros.

Los que quedaron satisfechos con las ayudas:

Otras asociaciones pertenecientes al CNTC como Astic (Asociación del Transporte Internacional por Carretera) sí quedaron satisfechos en su reunión con el Gobierno. Aseguran que ellos seguirán trabajando con sus 21.000 camiones y rechazan hacer comentarios sobre las tres organizaciones que se han desmarcado del comité.

También Atfrie, la Asociación de Transporte a Baja Temperatura, encargados de transportar alimentos perecederos como frutas, verduras, carnes o derivados de los lácteos, explica que aunque no están satisfechos plenamente con lo que ofreció el Gobierno por la falta de concreción, no secundan el paro y menos con los métodos que se están utilizando. «No es el momento de parar, los huelguistas están recamando medidas estructurales y eso no se puede decidir en dos días», aseguran desde la organización, y denuncian que se están poniendo las cosas «muy difíciles» para sus trabajadores, a los que además de dañar los vehículos se les está agrediendo.