HD Hotels apuesta por ofrecer la mejor experiencia este verano a las familias Canarias

Cuando acaba la Semana Santa, las familias con niños entran en la recta final del curso y con ello llega la búsqueda de planes para los más pequeños; vacaciones, campamentos, naturaleza, viajes, etc., y cuanto antes definan las familias sus planes de verano, más posibilidades de ofertas y experiencias tendrán disponibles.

Armando Rodríguez, director comercial de la cadena HD Hotels, ¿Cómo se atrae al segmento familiar?

En HD Hotels llevamos años trabajando enfocados en el segmento de turismo familiar y nos hemos posicionado como un referente para muchos clientes internacionales, acionales y residentes que cuentan con una oferta especial por ser canarios.

Durante estos dos años de pandemia nos hemos esforzado en reposicionar nuestros hoteles, renovando nuestra marca y segmentando nuestros activos según tipología de cliente dejando los hoteles, HD Parque Cristóbal Gran Canaria y HD Parque Cristóbal Tenerife, dentro de nuestra propuesta «Family & Joy».

Ambos hoteles han sido renovados y lo hicimos a conciencia para que el turismo familiar encuentre en nuestros establecimientos muchas posibilidades diferentes de alojamiento, de ocio y de actividades muy variadas e innovadoras, donde todos los miembros de la amilia pueden disfrutar juntos, sin renunciar al ocio segmentado por edades. Somos de los pocos establecimientos que albergan familias numerosas en suites y villas gracias a nuestras habitaciones familiares amplias dotadas de cocina y con posibilidad de reserva en distintos regímenes, especialmente nuestro «todo incluído».

El turismo familiar es un tipo de turismo en el cual el alojamiento, las comidas, las actividades de ocio y los precios están adaptados para satisfacer las necesidades y comodidades de las familias con niños y en eso nos hemos centrado para atraer y fidelizar a nuestros clientes en nuestro club WeConnect.

¿Es Gran Canaria un destino interesante para las familias aunque sean residentes?

Sin duda, Gran Canaria tiene todo lo que una familia necesita durante sus vacaciones. Es un destino que ofrece muchos servicios adaptados para niños, tiene una amplia oferta de ocio y restauración, buena accesibilidad a los recursos naturales y playas fantásticas y seguras en las que conectar con la naturaleza. Y en cuanto a alojamientos, hoteles como HD Parque Cristóbal Gran Canaria, intentamos cubrir todas las necesidades, las de los niños y las de sus padres, que necesitan tiempo para ellos.

En HD Hotels siempre nos hemos caracterizado por ser grandes embajadores de nuestras islas, y por ello hemos creado en nuestra web una guía de planes; la llamamos Sense Connect Experiences. En ella hemos recogido lugares que visitar y en los que hacer deporte, hemos recopilado fiestas populares y muchos rincones en los que perderse, y todos esos planes los hemos segmentados en tres grupos; planes para familias, para parejas y para amigos. Es increíble todo lo que se puede hacer en Canarias en cualquier época del año, tanto si vienes de fuera como si eres residente. En ww.sense.hdhotels.com vas a encontrar muchas cosas que hacer con tus hijos todo el año, porque el turismo en familia es combinable turismo naútico, de naturaleza, activo, gastronómico, etc.

¿Qué van a encontrar las familias que elijan HD Hotels para sus vacaciones en familia este verano?

Van a encontrar un parque experiencial con muchas zonas al aire libre, con espacios y actividades adaptadas a todos los miembros de la familia. Un hotel horizontal donde conviven villas independientes con jardín privado, suites y habitaciones temáticas familiares. Un entorno idílico y sostenible donde las familias podrán degustar una gastronomía única en 5 restaurantes distintos, divertirse con los niños o disfrutar de un merecido descanso adulto mientras los animadores se ocupan del ocio de los pequeños. «Vacaciones en familia sin renunciar a nada».

Van a encontrar un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones familiares, con un servicio de animación muy innovador, aventuras y deporte. Van a poder experimentar conceptos tan actuales como el nuevo Splash Park, espacios e-gamer, eco yoga o actividades deportivas de crossfit, zumba, boxing, aqua Bike etc; todo esto sumado a un catálogo muy variado de actividades de animación por edades, con zonas de aventuras con tirolinas y zona de campamento como actividad nocturna de los menores mientras los adultos pueden disfrutar de una merecida cena en pareja. Hemos apostado por unos servicios específicos y personalizados, diseñados con excelentes estándares de última generación en función al target de cliente. El nuevo concepto al que más mimo le hemos puesto en el último año es a «EMBLEM», un servicio dirigido a clientes que exigen alta personalización, exclusividad de espacios, y productos de gama alta a un precio muy razonable. Para ellos hemos diseñado habitaciones superiores y villas con prestaciones, atributos y decoración de alto nivel, así como espacios de uso exclusivo como balinesas y desayunador en distintas zonas del hotel. Pero lo que principalmente van a encontrar en HD Parque Cristóbal Gran Canaria, es tiempo de calidad con la familia, vivir una experiencia inolvidable y conectar con nosotros mismos, lo que denominamos New Luxury by HD Hotels.

