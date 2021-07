El futuro de JSP, una gran incógnita a dos días de que expire el plazo legal para presentar el concurso

El futuro del grupo industrial JSP sigue siendo a fecha de hoy, dos días antes de que expire el plazo legal para presentar el concurso, una incógnita.

El consejo de administración de la empresa celebró ayer una reunión en la que de forma sorpresiva uno de los fondos que ha estado interesado en su compra lanzó una oferta de adquisición. El protagonista fue Vulcan Foods, un fondo de inversión vinculado a la alemana Quantum que estuvo hace semanas visitando las plantas de JSP. Esta maniobra estratégica cogió desprevenido al otro fondo de inversión interesado -el español Hiperion- que no tuvo capacidad de reacción.

En cualquier caso no tuvo consecuencias puesto que el consejo, dividido y roto por completo, no aceptó la oferta de Vulcan. La pelea que mantienen ambos fondos es el fiel reflejo de la división que hay en el consejo de administración: La familia Sánchez, que ostenta la presidencia, prefiere la opción de Hiperion, al igual que los trabajadores debido a que el recorte de plantilla puesto sobre la mesa es menos dañiño: de unas 50-60 personas de una plantilla de 500. El consejero delegado, Manuel Márquez, que está en el consejo en representación de la banca y el independiente, Pedro Casaño (ambos llegaron de la mano de KPMG aunque actualmente no tienen vinculo contractual con la firma) optan por Vulcan Foods. La reestructuración que planea sobre la plantilla es superior, de más de 100 trabajadores, según fuentes sindicales.

La semana pasada la planta de Celgan estuvo tres días parada porque la empresa no tenía dinero para pagar los impuestos de los envases, que aguardaban en el muelle su recogida. La división del consejo ha retrasado una solución y perjudicado a esta industria.

Fuentes próximas a los dos fondos aseguraban ayer por la tarde a CANARIAS7 que siguen trabajando, que no se retiran y confían en que en las próximas horas y antes del concurso se pueda llegar a un acuerdo con JSP y obviamente, por separado. Ambos apuntan la posibilidad de conseguir un «aplazamiento» del concurso para poder presentarlo a finales de la próxima semana en lugar de el lunes, que es cuando expira el plazo legal y así ir con un acuerdo bajo el brazo junto a JSP. Fuentes del Juzgado de lo Mercantil consultadas ayer rechazaban la posibilidad de una prórroga. «Son tres meses para negociar y uno más de plazo. Si se presentó el 3 de marzo, acaba el 4 de julio. La norma es clara. Vencido el plazo hay que presentarlo sí o sí», indican estas fuentes.

Desde Vulcan Foods se indicó ayer que esa «prórroga» a la que aspiran se utilizará en su caso para realizar la 'due diligence', ya que en su caso la oferta de compra está sujeta a esta auditoria exhaustiva de cuentas y libros que suele llevar más de un mes de tiempo pero, según las fuentes de este fondo, se podría hacer «en tres o cuatro días» para llegar al viernes al concurso con una oferta definitiva de compra. Estas fuentes aseguran que ir al concurso con un proyecto de refinanciación «que permita poner el contador a cero» y con un equipo de gestión especializado para reflotar la compañía es una «solución» que tendrá en cuenta el administrador concursal que lleve este asunto.

«Al final tienes una oferta por la totalidad de la unidad productiva, la solución de los pasivos laborales y la refinanciación», indican estas fuentes, que recuerdan que ahora mismo JSP tiene un valor patrimonial «de cero». «Asumes 500 empleos, un elevado pasivo y una empresa con muchos problemas», indican.

Sin embargo, como apuntan fuentes próximas al Juzgado de lo Mercantil, cuando se presenta en el concurso una oferta de compra por una unidad productiva, se da traslado a los acreedores y después se abre un período de alegaciones de libre concurrencia, por si apareciera otras oferta más ventajosas. «El administrador concursal evaluará cuál es la mejor y cuál supone más dinero para pagar a más acreedores y no tienen por qué ser la de los fondos aunque vengan de antes», indican estas fuentes. De forma que, por ahora, todo so incógnitas para JSP.